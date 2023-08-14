Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Tips Cara Makan Aman ketika Sariawan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |22:30 WIB
4 Tips Cara Makan Aman ketika Sariawan
Tips cara makan saat sariawan, (Foto: Freepik)
A
A
A

MULUT yang sedang sariawan memang menyebalkan, tak hanya menyakitkan tapi juga menganggu. Ketika sariawan, mau tak mau aktivitas makan jadi sulit.

Selain perawatan medis atau rumahan yang tepat, pilihan makanan dan cara makan yang benar juga bisa membantu mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi rasa tidak nyaman saat makan. Dilansir dari Enlivity, Senin (14/8/2023), berikut ulasan empat tips cara makan yang bisa Anda coba saat mnengalami sariawan agar tidak terlalu sakit dan tetap aman.

1. Potong makanan menjadi potongan kecil: Siapkan dan potong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dari biasanya agar lebih mudah dikunyah dan ditelan.

Hal ini akan membantu mencegah potongan makanan bergesekan dengan bagian dalam pipi dan mengiritasi luka sariawan di mulut.

2. Makan makanan lunak dan hambar: Makanan dengan tekstur lembut dan hambar tidak akan memperparah atau merusak jaringan halus yang sudah meradang. Makanan seperti kaldu, keju cottage, dan yogurt disebut bisa membantu meringankan rasa sakit.

Halaman:
1 2
      
