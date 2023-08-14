Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Pindang Udang Galah, Hidangan Khas Palembang yang Paling Digemari!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |11:42 WIB
Resep Pindang Udang Galah, Hidangan Khas Palembang yang Paling Digemari!
Resep Pindang Udang Galah (Foto: BKB)
A
A
A

Berbicara soal kuliner di Indonesia memang nggak ada matinya! Setiap daerah memiliki kuliner dengan rasa yang khas serta menggugah selera, tak terkecuali daerah Sumatera Selatan seperti Palembang yang dikenal dengan hidangan pindang udang galah.

Pindang udang galah/satang merupakan hidangan berkuah yang segar. Disebut sebagai udang galah/satang karena ukurannya yang lebih besar dari umumnya. Membuat hidangan ini juga cukup mudah, Anda bisa mencobanya sendiri dengan mengikuti resep berikut.

Resep Pindang Udang Galah

1. Bahan Utama:

• 3 ekor udang galah/satang

2. Bumbu Halus:

• 4 siung bawang putih

• 6 buah bawang merah

• 5 buah cabai merah (bisa pakai cabai keriting)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement