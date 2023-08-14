4 Inspirasi Kebaya dari Erina Gudono hingga Ariel Tatum, Cocok untuk Rayakan HUT RI

HARI Kemerdekaan Republik Indonesia identik dengan keragaman pakaian yang dikenakan dari berbagai daerah. Salah satunya yaitu mengenakan kebaya yang banyak disukai oleh wanita di Indonesia.

Kebaya sangat melekat dengan warisan budaya Indonesia. Model kebaya yang modern terlihat lebih menawan dengan berbagai warna dan model dapat dipakai baik acara bergaya kasual maupun formal.

Berikut Inspirasi kebaya untuk hari kemerdekaan RI dari para public figure yang telah dirangkum dari Instagram.

Erina Gudono

Potret istri dari Kaesang Pangarep pada laman Instagram @erinagudono yang mengenakan kebaya putih ini terlihat begitu cantik dan elegan ditambah dengan slempang motif batik menambah kesan ayu. Kebaya ini dikenakan oleh Erina saat acara peresmian Taman Pracima Tuin di Pura Mangkunegara

Syifa Hadju

Syifa Hadju membagikan potret elegan yang menghadiri acara di Kuala Lumpur pada Instagram pribadinya @syifahadju. Terlihat ia mengenakan kebaya kutubaru berwarna abu-abu dengan detail manik-manik silver yang dipadukan dengan kain batik putih dengan motif coklat.

Syifa tampak cantik dengan tampilannya tersebut dan menjadi perhatian banyak netizen.