Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Inspirasi Kebaya dari Erina Gudono hingga Ariel Tatum, Cocok untuk Rayakan HUT RI

Firza Alifia , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |02:03 WIB
4 Inspirasi Kebaya dari Erina Gudono hingga Ariel Tatum, Cocok untuk Rayakan HUT RI
Erina Gudono. (Foto: Instagram)
A
A
A

HARI Kemerdekaan Republik Indonesia identik dengan keragaman pakaian yang dikenakan dari berbagai daerah. Salah satunya yaitu mengenakan kebaya yang banyak disukai oleh wanita di Indonesia.

Kebaya sangat melekat dengan warisan budaya Indonesia. Model kebaya yang modern terlihat lebih menawan dengan berbagai warna dan model dapat dipakai baik acara bergaya kasual maupun formal.

Berikut Inspirasi kebaya untuk hari kemerdekaan RI dari para public figure yang telah dirangkum dari Instagram.

Erina Gudono

Erina Gudono

Potret istri dari Kaesang Pangarep pada laman Instagram @erinagudono yang mengenakan kebaya putih ini terlihat begitu cantik dan elegan ditambah dengan slempang motif batik menambah kesan ayu. Kebaya ini dikenakan oleh Erina saat acara peresmian Taman Pracima Tuin di Pura Mangkunegara

Syifa Hadju

Syifa Hadju

Syifa Hadju membagikan potret elegan yang menghadiri acara di Kuala Lumpur pada Instagram pribadinya @syifahadju. Terlihat ia mengenakan kebaya kutubaru berwarna abu-abu dengan detail manik-manik silver yang dipadukan dengan kain batik putih dengan motif coklat.

Syifa tampak cantik dengan tampilannya tersebut dan menjadi perhatian banyak netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157763/kebaya-F5f2_large.jpg
Asal Usul Kebaya Bukan dari Jawa, Bermula dari Maluku dan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157690/maudy-B5le_large.jpg
Maudy Ayunda Senang Pakai Kebaya dan Koleksi Kutu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157672/kebaya-80Zo_large.jpg
Hari Kebaya Nasional 2025, Begini Sejarah dan Penetapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/194/3152629/kebaya-7Ug3_large.jpg
5 Tips Mix Match Kebaya Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/194/3039031/ada_8_koleksi_legendaris_ibu_tien_soeharto_dipajang_di_hari_kebaya_nasional_2024-tIK7_large.jpg
Ada 8 Koleksi Legendaris Ibu Tien Soeharto Dipajang di Hari Kebaya Nasional 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/194/3038819/hari_kebaya_nasional-pbo0_large.jpg
Dipadati 9250 Perempuan Berkebaya, Hari Kebaya Nasional Perdana Sukses Raih Rekor MURI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement