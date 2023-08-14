5 Potret Poppy Capella, Mantan Penyanyi Dangdut yang Mencuri Perhatian

POTRET Poppy Capella akan mencuri perhatian netizen di media sosial. Seperti apa potret Poppy Capella?

Poppy Capella merupakan mantan penyanyi dangdut asal Surabaya. Pemilik nama lengkap Datin Wira Poppy Capella Swastika ini memulai karier sebagai pedangdut pada tahun 2011.

Lagu Poppy Capella yang populer di antaranya berjudul Tat Tit Tut, Honey Bunny dan And I'm Going Down. Tak hanya suara, penampilan Poppy Capella juga kerap mencuri perhatian.

Ini lantaran parasnya tetep terlihat cantik dan awet muda di usia 31 tahun. Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram

Seksi dan anggun





(Potret Poppy Capella, Foto: Instagram/@poppycapella_)

Pertama ada potret Poppy Capella tampil anggun mengenakan long dress hitam. Dress dengan potongan bustier memberi sentuhan seksi sekaligus elegan dari Poppy. Sementara, gayanya makin stylish dengan jaket bulu-bulu.

Kece dan sporty





(Potret Poppy Capella, Foto: Instagram/@poppycapella_)

Berikutnya ada potret Poppy Capella tampil dengan gaya sporty. Dia memadukan jaket dengan bawahan aksen resleting dari brand fashion ternama, Gucci.

Anggun dan elegan





(Potret Poppy Capella, Foto: Instagram/@poppycapella_)

Kali ini Poppy Capella tampil anggun dalam balutan tube dress berwarna hitam. Dia tampak cantik dan elegan berpose sembari memegang mahkota. Rambut panjang yang ditata bergelombang membuatnya kian memesona.