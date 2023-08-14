5 Potret Richard Lee, Dokter yang Jadi Youtuber Sukses

POTRET dr. Richard Lee salah satu dokter kecantikan sekaligus Youtuber tanah air. Sang dokter diketahui membangun usaha klinik kecantikan bersama sang istri yakni Renie Effendi. Klinik tersebut diberi nama Athena.

Tak hanya sukses membangun usaha klinik kecantikan, ia juga dikenal sebagai youtuber sukses di kanal youtube pribadinya yang memiliki lebih dari 4,23 juta subscribers. Berhasil menuai banyak prestasi yang cemerlang, tak heran jika dr. Richard Lee menjadi inspirasi banyak orang.

Penasaran seperti apa potret dr.Richard Lee seorang dokter sekaligus youtuber sukses tanah air? Yuk simak artikel berikut ini.

BACA JUGA: Potret Wulan Guritno Makan Es Krim Dibandingkan dengan Oklin Fia

dr. Richard Lee Tengah Berlibur di Pulau Bali



Dalam foto tersebut terlihat ia sedang menikmati liburan di Pulau bali , sembari bersantai melihat pemandangan pantai yang begitu indah dengan memakai kaos putih polos dan celana bewarna merah. Tak lupa memakai aksesoris berupa topi bewarna hitam.

dr. Richard Lee Berlibur ke Jepang Bersama Keluarga

Potret Dr Richard lee bersama sang istri dan kedua anaknya yang sedang berlibur di Jepang. Ia bersama keluarganya kompak memakai baju tradisional jepang yaitu kimono sembari memegang samurai.

dr. Richard Lee Dinobatkan Menjadi Most Inspiring Aesthetic Doctor



Momen ini dibagikan Dr Richard Lee di akun Instagram pribadinya. Ia meraih most inspiring Aesthetic Doctor dalam acara penghargaan bergengsi CNBC Indonesia Award 2022.