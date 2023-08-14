Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Richard Lee, Dokter yang Jadi Youtuber Sukses

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |21:03 WIB
5 Potret Richard Lee, Dokter yang Jadi Youtuber Sukses
Dokter Richard Lee. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET dr. Richard Lee salah satu dokter kecantikan sekaligus Youtuber tanah air. Sang dokter diketahui membangun usaha klinik kecantikan bersama sang istri yakni Renie Effendi. Klinik tersebut diberi nama Athena.

Tak hanya sukses membangun usaha klinik kecantikan, ia juga dikenal sebagai youtuber sukses di kanal youtube pribadinya yang memiliki lebih dari 4,23 juta subscribers. Berhasil menuai banyak prestasi yang cemerlang, tak heran jika dr. Richard Lee menjadi inspirasi banyak orang.

Penasaran seperti apa potret dr.Richard Lee seorang dokter sekaligus youtuber sukses tanah air? Yuk simak artikel berikut ini.

dr. Richard Lee Tengah Berlibur di Pulau Bali

Richard Lee

Dalam foto tersebut terlihat ia sedang menikmati liburan di Pulau bali , sembari bersantai melihat pemandangan pantai yang begitu indah dengan memakai kaos putih polos dan celana bewarna merah. Tak lupa memakai aksesoris berupa topi bewarna hitam.

dr. Richard Lee Berlibur ke Jepang Bersama Keluarga

Richard Lee

Potret Dr Richard lee bersama sang istri dan kedua anaknya yang sedang berlibur di Jepang. Ia bersama keluarganya kompak memakai baju tradisional jepang yaitu kimono sembari memegang samurai.

dr. Richard Lee Dinobatkan Menjadi Most Inspiring Aesthetic Doctor

Richard Lee

Momen ini dibagikan Dr Richard Lee di akun Instagram pribadinya. Ia meraih most inspiring Aesthetic Doctor dalam acara penghargaan bergengsi CNBC Indonesia Award 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/612/3154994/dian-6xQw_large.jpg
Profil Dian Neo Japan, Youtuber Indonesia yang Ditegur Pejabat Jepang Karena Ulah Negatif WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130494/4_potret_jessica_jane_resmi_menikah_dengan_erwin_phang_cantik_bak_boneka-EOGI_large.jpg
4 Potret Jessica Jane Resmi Menikah dengan Erwin Phang, Cantik Bak Boneka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/612/3129461/mamalita_dan_firhan_review_brand_brand_ternama_secara_live_shopping_disambut_antusias-vYcU_large.jpg
Mamalita & Firhan Review Brand-Brand Ternama Secara Live Shopping Disambut Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/612/3001309/youtuber-medy-renaldy-gagal-review-produk-terbaru-transformers-gegara-bea-cukai-0zX1abnhr3.jpg
YouTuber Medy Renaldy Gagal Review Produk Terbaru Transformers Gegara Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/612/2978194/potret-kimi-hime-liburan-di-bali-main-di-pantai-hingga-snorkling-fp1rTGQkKs.jpg
Potret Kimi Hime Liburan di Bali, Main di Pantai Hingga Snorkling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/612/2975730/5-potret-terbaru-tugba-kiara-youtuber-turki-mantan-fiki-naki-pShiL3C1s6.jpg
5 Potret Terbaru Tugba Kiara, Youtuber Turki Mantan Fiki Naki
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement