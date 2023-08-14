Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Hot Awkarin Pakai Bikini Tie Dye saat Liburan di Maldives

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |22:00 WIB
6 Potret Hot Awkarin Pakai Bikini Tie Dye saat Liburan di Maldives
Awkarin (Foto: Instagram/@narinkovilda)
A
A
A

AWKARIN saat ini tengah menikmati liburan di Maldives setelah menghabiskan beberapa hari di Sri Lanka. Momen liburan ini juga sebagai bentuk hadiah untuk kekasihnya Jonathan Alden.

Selama di Maldives, perempuan bertato itu banyak menghabiskan waktu bersantai sambil menikmati pantai. Momen itu dia bagikan di media sosial pribadinya.

Salah satunya saat dia tampil seksi memakai bikini motif tie dye. Dia pun tak sungkan memamerkan body goalsnya.

Berikut potret seksi Awkarin pakai bikini seperti dilansir dari Instagram @narinkovilda, Senin (14/8/2023).

1. Seksi bebikini

Awkarin

Saat di Maldives, Awkarin nampak seksi memakai satu set bikini motif tie dye warna biru dan putih, Di foto ini gayanya nampak kece dengan rambut dikuncir dan memakai kacamata. Dia juga memegang gelas.

"Gila suhu ini mah," komen @ameliaa***

"Bening banget," sambung @maulana***

2. Pamer tubuh mulus

Awkarin

Memakai pakaian terbuka selama di Maldives, Awkarin nampak memamerkan tubuh mulusnya. Dia juga pose dengan wajah datar sambil menatap kamera.

3. Wajah fierce

Awkarin

Pada foto selanjutnya dia nampak memesona dengan menunjukkan wajah pierce. Gelas berisi minuman itu dia angkat dan dia pose sambil bertolak pinggang. Gayanya berkelas banget!

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
