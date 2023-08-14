Kenakan Pakaian Minim, Pose Sophia Latjuba Rebahan di Ranjang Bikin Netizen Terpana

SOPHIA Latjuba salah satu artis yang penampilannya selalu menjadi sorotan. Sebab meskipun sudah memasuki usia kepala lima, dia masih terlihat awet muda.

Bahkan melalui Instagram pribadinya, ibu dua anak itu masih sering tampil seksi memakai outfit terbuka. Tubuh ideal di usianya yang sudah tidak muda lagi bikin netizen iri.

Seperti pada postingan terbarunya, dia nampak pose rebahan di kasur memakai jumpsuit mini ketat berwarna hitam. Rupanya momen itu Sophia tengah menikmati hari Minggunya dengan bersantai di kasur kesayangannya.

"Let’s skip today and stay in bed. Happy Sunday," tulis Sophia dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa potret Sophia Latjuba pose rebahan di kasur? Berikut ulasannya seperti dilansir dari Instagram @sophia_latjuba88, Selasa (15/8/2023).

1. Pose tengkurap





Potret Sophia saat pose tengkurap di kasur. Dia nampak seksi memakai jumpsuit mini model ketat warna hitam.

Rambut panjangnya nampak berantakan dan dia menoleh ke kamera sambil tersenyum. Cantiknya memukau.

"Ya ampun nggak ada lawan," kata @sariar***

"Insecure gue," tambah muwardi***

2. Pose pamer paha mulus





Pada foto selanjutnya dia pose mengarahkan kaki ke dinding sambil sedikit mengangkat pinggulnya. Dia juga menunjukkan ekspresi senyum. Di foto ini kaki dan paha mulus Sophia begitu terlihat.