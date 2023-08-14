Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Lyodra Ginting Jadi Lady Rocker di Konser Dewa 19

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |11:30 WIB
5 Potret Lyodra Ginting Jadi <i>Lady</i> <i>Rocker</i> di Konser Dewa 19
Potret Lyodra jadi lady rocker di konser Dewa 19, (Foto: Instagram @lyodraofficial)
A
A
A

LYODRA Ginting baru-baru ini mendapatkan kesempatan untuk tampil di Konser DEWA 19 Featuring All Stars - Stadium Tour 2023 yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, baru-baru ini.

Dalam konser tersebut, Lyodra sukses mencuri perhatian penonton yang hadir. Tak hanya karena suara emasnya, namun juga dengan gaya penampilannya yang gahar bak lady rocker ketika mengenakan outfit serba hitam.

Seperti apa potretnya? Berikut ulasannya, sebagaimana dilansir dari akun Instagram pribadinya, @lyodraofficial, Senin, (14/8/2023).

1.Bawa vibes lady rocker: Lyodra tampak membawa vibes lady rocker, tak hanya karena outfitnya yang serba hitam, namun juga dengan riasan wajah berupa smokey eyes dan model rambut yang dicepol tinggi ala penyanyi rocker wanita.

2. Kompak duet dengan Ahmad Dhani: Ini potret saat dirinya berduet dengan Ahmad Dhani. Tak hanya tampil kompak dengan suara berkarakter mereka, keduanya juga tampak kompak dengan outfit serba hitam yang sudah menjadi ciri khas konser Dewa 19.

 

Telusuri berita women lainnya
