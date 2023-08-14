Advertisement
FASHION

Dikira Polo Shirt Murah, Baju Nagita Slavina Harganya Bikin Senam Jantung!

Helmi Ade Saputra-Senin, 14 Agustus 2023 |11:00 WIB
Dikira Polo Shirt Murah, Baju Nagita Slavina Harganya Bikin Senam Jantung!
Nagita Slavina (Foto : Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

SOSOK Nagita Slavina sepertinya tak pernah lepas dari sorotan. Termasuk gaya fashion istri Raffi Ahmad yang dijuluki Sultan Andara tersebut.

Nagita Slavina memang dikenal selalu modis dalam berpenampilan dengan outfit dengan harga yang tak disangka-sangka. Bahkan sekalipun terlihat simpel, nyatanya harga baju yang dikenakan Nagita tak sesederhana tampilannya.

Nagita Slavina

Seperti penampilan perempuan yang akrab disapa Gigi baru-baru ini. Diunggah akun Instagram @fanpage_nagitaslavina, Nagita tampil kece mengenakan polo shirt berwarna putih.

Terlihat simpel, tetapi ternyata bukan baju sembarangan. Mama Gigi mengenakan theory 'Cropped Polo Top' produk Jade Jakarta, berapa harganya?

Halaman:
1 2 3
      
