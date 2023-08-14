Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tren Fashion yang Tak Lekang Dimakan Waktu

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |05:06 WIB
5 Tren Fashion yang Tak Lekang Dimakan Waktu
Ilustrasi Tips Memilih Pakaian. (Foto: Freepik)
MEMADUKAN outfit memang tidak memiliki aturan yang mutlak. Terkadang perpaduan yang kita pikir tidak cocok, ternyata malah menciptakan style baru.

Tapi, memang ada beberapa tampilan yang kerap menjadi kiblat fashion dan masih sering digunakan hingga saat ini. Tampilan ini pun kerap menjadi acuan jika kita bingung ingin memadukan outfit apa.

Memang, pakaian yang kita pakai akan menemukan karakter seseorang. Karena, cara terbaik untuk memamerkan kepribadian seseorang juga dapat bisa terlihat dari cara berpenampilan.

Dilansir dari website Techfashionista, Berikut macam style dalam fashion yang bisa dijadikan referensi untuk berpenampilan.

Gaya Retro

Tren Fashion

Sesuai dengan namanya, tampilan retro dikenal sebagai tampilan yang mempunyai ciri khas nostalgia karena penampilannya yang menunjukkan mode lama namun tetap modis.

Minimalis

Tren Fashion

Tampilan minimalis masih menjadi favorit banyak orang, lantaran tampulan minimalis tidak hanya mengacu pada dasar monokromatik, tetapi juga pada ide keseluruhan untuk membuat pakaian menjadi lebih fungsional.

Vintage

Tren Fashion

Di era sekarang, tampilan vintage juga masih digandrungi banyak orang, penampilannya yang modern membuat kesan busana tersebut menjadi lebih menarik.

Halaman:
1 2
      
OOTD fashion Tren Fashion
