HOME WOMEN FASHION

5 Inspirasi Oufit Merah Putih, Gak Malu-maluin Buat Dipajang di Medsos

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |04:01 WIB
5 Inspirasi Oufit Merah Putih, Gak Malu-maluin Buat Dipajang di Medsos
Inspirasi Outfit Merah Putih. (Foto: Azypo)
A
A
A

MENJELANG Hari Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita rayakan di 17 Agustus, biasanya akan mulai hadir acara-acara untuk memperingatinya. Selain acara tersebut, tentu saja salah satu yang tidak ingin dilewatkan banyak orang adalah update di media sosial.

Oleh karena itu, outfit kece bernuansa HUT-RI dengan Warna merah dan putih pun bisa jadi pilihan yang tepat. Nah, bagi kamu yang masih bingung bagaimana cara memadu padankan busana bertema Merah dan Putih, coba deh paduan ini agar lebih edgy tapi tetap mengusung nuansa nasionalis.

Berikut ide inspirasi busana bernuansa Merah Putih yang cocok untuk Hari Kemerdekaan.

Padukan Kemeja Putih dan Skirt Merah

Outfit Merah Putih

Ide pertama ialah memadukan atasan dan bawahan berwarna kontras yakni merah dan putih. Kamu bisa mengenakan kemeja berwarna full putih yang dipadukan dengan skirt berwarna merah menyala.

Penampilan semi formal ini juga bisa dipermanis dengan tambahan asesoris, seperti higheels hingga anting dengan warna senada.

Blazer dan Tanktop

Outfit Merah Putih

Bila ingin gaya yang semi-formal, perpaduan blazer dan tanktop bisa jadi pilihan yang tepat. Kamu bisa mengenakan tanktop putih sebagai bagian dalam dan blazer berwarna merah untuk outer.

Kamu juga bisa padukan dengan celana kulot panjang berwarna putih untuk menambah kesan elegan. Tak lupa dengan asesoris dan hand bag berwarna netral atau senada.

Hoodie dan Celana Motif

Outfit Merah Putih

Tampilan kasual di Hari Kemerdekaan juga menarik lho! Coba padukan hoodie berwarna putih dengan ukuran oversized. Kamu bisa padukan pula dengan celana motif kotak-kotak dengan nuansa merah sehingga memberi warna dan nuansa kemerdekaan yang kental.

