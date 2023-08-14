Meriahkan HUT RI ke78, Shopee 17.8 Festival Pilih Lokal Tawarkan Produk Lokal Berkualitas

Jakarta - Sambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun, Shopee kembali memeriahkan dengan menghadirkan kampanye Shopee 17.8 Festival Pilih Lokal, sejak tanggal 10 hingga 17 Agustus 2023. Sepanjang kampanye berlangsung, Shopee berkolaborasi bersama berbagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanah air dengan menghadirkan berbagai pilihan produk berkualitas untuk menemani para pengguna dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Para pengguna akan dimanjakan dengan deretan penawaran dan promo yang menguntungkan, mulai dari Gratis Ongkir 100RB Se-Indonesia, Flash Sale 17RB, hingga Voucher Diskon 17RB. Melalui kampanye ini, Shopee ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk merayakan momen kemerdekaan dengan memberikan dukungan nyata dan menunjukkan kebanggaan terhadap produk-produk lokal setiap menjalani rutinitas agar terus dapat berkontribusi dalam kemajuan bisnis pelaku usaha lokal.

Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia Daniel Minardi, mengatakan, sebagai mitra sejati bagi UMKM Indonesia, Shopee selalu berkomitmen dalam mendampingi perjalanan perkembangan bisnis para pelaku usaha melalui ekosistem terintegrasi yang kami tawarkan. Salah satunya, melalui kampanye Shopee 17.8 Festival Pilih Lokal yang hadir untuk menghubungkan jutaan produk terbaik hasil karya UMKM Indonesia dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat terhadap produk-produk lokal yang berkualitas.

“Shopee akan terus aktif berperan dalam menjadikan UMKM sebagai pilar utama ekonomi Indonesia dengan mendukung pertumbuhan para pelaku UMKM melalui beragam inisiatif, program, dan solusi digital terdepan,” ujarnya.

Dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, selama beberapa tahun terakhir Shopee menghadirkan kanal khusus, bernama Shopee Pilih Lokal yang didedikasikan menjadi wadah bagi produk-produk lokal unggulan untuk meningkatkan jangkauan bisnisnya. Melalui fitur Shopee Pilih Lokal, Shopee berinisiatif mengkurasi beragam koleksi berkualitas dari berbagai UMKM di Indonesia untuk memberikan kemudahan dan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dalam berkarya dan berkreasi. Inisiatif tersebut terus berkembang setiap tahunnya dengan kampanye Shopee 17.8 Festival Pilih Lokal yang dihadirkan untuk memeriahkan momen perayaan kemerdekaan Indonesia.