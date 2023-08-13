Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sebabkan Hujan Deras hingga Banjir, Kok Awan Bisa Terbang?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |02:04 WIB
Sebabkan Hujan Deras hingga Banjir, Kok Awan Bisa Terbang?
Ilustrasi Terbentuknya Awan. (Foto: Freepik)
SIAPA yang tidak pernah melihat awan? Benda yang kerap terbang menghiasi langit. Awan pun merupakan penyebab adanya hujan, bahkan bisa menyebabkan banjir.

Awan sendiri sebenarnya merupakan kumpulan air dan kristal es, yang tentu saja memiliki bobot. Artinya, awan merupakan kumpulan air yang sangat banyak, lantas dengan volume air sebanyak itu kenapa awan bisa terbang?

Alex Lamers, seorang ahli meteorologi di National Weather Service menjelaskan bahwa air dan es di awan terbentuk di sekitar inti kondensasi awan, yang bisa menjadi setitik debu atau garam.

Menurutnya, ketika awan sarat air dan menjadi terlalu berat, ia akan menjatuhkan hujan, salju, atau hujan es, dan dikatakan ini akan berlangsung dalam kecepatan yang sangat lambat.

"Mereka jatuh sangat, sangat, sangat lambat," kata Lamers sebagaimana dikutip dari Science Alert.

Lamers menyebut, tetesan air sangat ringan sehingga kecepatan terminalnya sangat lambat - antara 60 dan 120 kaki per jam (18 hingga 36 meter per jam) untuk tetesan dengan radius 5 hingga 10 mikron.

Halaman:
1 2
      
