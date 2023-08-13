Ramalan Zodiak 14 Agustus: Aries Fokus ke Hasrat Pribadi, Gemini Jangan Emosional Soal Uang

SEPERTI apa peruntungan tanda zodiak Anda pada awal pekan ini? Melansir Your Tango, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan juga Gemini.

1. Aries: Awal pekan ini coba untuk lebih fokus pada hasrat diri sendiri. Hal-hal baik akan menghampiri dan Anda kan memiliki kesempatan untuk melakukan langkah penting yang meningkatkan karier dan kehidupan pribadimu. Hari ini juga jadi saat yang tepat untuk memulai rutinitas kesehatan yang baru.

2. Taurus: Fokuslah pada hal-hal yang berkaitan dengan rumah di hari ini, karena ini adalah area kehidupan di mana Anda bisa memberikan pengaruh terbesar. Hari ini para Taurus akan bisa melihat hal-hal yang paling perlu difokuskan.

3. Gemini: Belajarlah untuk tidak emosional jika menyangkut soal uang. Terkadang Anda harus melepaskan diri dari arti uang dan properti lainnya bagi. Masalah keuangan tidak harus menjadi identitas diri kok!

(Rizky Pradita Ananda)