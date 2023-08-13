4 Cara Menghitung Berat Badan Ideal

ADA 4 cara menghitung berat badan ideal dengan mudah. Mengetahui berat badan ideal pun akan membuat seseorang mudah mengkontrol berat badannya. Sehingga hal ini juga dapat menjadi salah satu indikator kesehatan yang penting untuk dilakukan.

Kadar lemak dalam tubuh tentu nya akan bervariasi tergantung pada banyak faktor seperti jenis kelamin, usia, dan tipe tubuh. Jika ingin mengetahui apakah berat badan sudah ideal atau belum sesuai dengan kondisi tubuh.

Dilansir dari website Healtline, berikut cara untuk menghitung berat badan ideal untuk tubuh:

Kaliper lipatan kulit

Kaliper lipatan kulit menawarkan cara mudah untuk mengukur berat badan pada tubuh, alat genggam ini berupa menjepit dan mengukur ketebalan lemak dibawah kulit. Biasanya disarankan untuk menggunakan metode pengukuran 7 lokasi saat menggunakan kaliper kulit (Trisep, di bawah tulang belikat, dada, dekata ketiak, diatas pinggul, perut, dan paha)

BACA JUGA: 6 Potret Cantik Adiba Khanza yang Bikin Egy Maulana Vikri Bertekuk Lutut

Pengukuran lingkar badan

Metode ini dilakukan dengan menggunakan sebuah pita pengukur yang diukur dengan satuan CM (centimeter). Metode ini dilakukan untuk pengukuran pada bagian tubuh tertentu. Meskipun metode ini mungkin terlihat sederhana. Namun, alat ukur ini membutuhkan pengukuran yang akurat dan tepat.