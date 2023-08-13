Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Cara Menghitung Berat Badan Ideal

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |17:33 WIB
4 Cara Menghitung Berat Badan Ideal
Cara Menghitung Berat Badan Ideal. (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA 4 cara menghitung berat badan ideal dengan mudah. Mengetahui berat badan ideal pun akan membuat seseorang mudah mengkontrol berat badannya. Sehingga hal ini juga dapat menjadi salah satu indikator kesehatan yang penting untuk dilakukan.

Kadar lemak dalam tubuh tentu nya akan bervariasi tergantung pada banyak faktor seperti jenis kelamin, usia, dan tipe tubuh. Jika ingin mengetahui apakah berat badan sudah ideal atau belum sesuai dengan kondisi tubuh.

Dilansir dari website Healtline, berikut cara untuk menghitung berat badan ideal untuk tubuh:

Kaliper lipatan kulit

Kaliper lipatan kulit menawarkan cara mudah untuk mengukur berat badan pada tubuh, alat genggam ini berupa menjepit dan mengukur ketebalan lemak dibawah kulit. Biasanya disarankan untuk menggunakan metode pengukuran 7 lokasi saat menggunakan kaliper kulit (Trisep, di bawah tulang belikat, dada, dekata ketiak, diatas pinggul, perut, dan paha)

Pengukuran lingkar badan

Metode ini dilakukan dengan menggunakan sebuah pita pengukur yang diukur dengan satuan CM (centimeter). Metode ini dilakukan untuk pengukuran pada bagian tubuh tertentu. Meskipun metode ini mungkin terlihat sederhana. Namun, alat ukur ini membutuhkan pengukuran yang akurat dan tepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/611/3086388/naik_dan_turun_tangga_ternyata_efektif_turunkan_berat_badan-Icxf_large.jpg
Naik dan Turun Tangga Efektif Turunkan Berat Badan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/612/2930838/5-olahraga-cocok-untuk-menurunkan-berat-badan-wajib-coba-UvYQw9G5V7.jpg
5 Olahraga Cocok untuk Menurunkan Berat Badan, Wajib Coba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/298/2925068/5-makanan-bantu-tingkatkan-metabolisme-untuk-menurunkan-bb-faZ9DZO40C.jpg
5 Makanan Bantu Tingkatkan Metabolisme untuk Menurunkan BB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/612/2908248/6-kebiasaan-salah-di-pagi-hari-yang-malah-bikin-badan-gemuk-qWh4FBF3CI.jpg
6 Kebiasaan Salah di Pagi Hari yang Malah Bikin Badan Gemuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/612/2887942/jalan-cepat-efektif-untuk-bakar-kalori-begini-penjelasannya-t5PzZiSOEA.jpg
Jalan Cepat Efektif untuk Bakar Kalori? Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/612/2887669/tips-menurunkan-berat-badan-ala-orang-jepang-mudah-dipraktikkan-di-rumah-4UyPSNH3Fa.jpg
Tips Menurunkan Berat Badan ala Orang Jepang, Mudah Dipraktikkan di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement