6 Cara Alami Menghilangkan Kutu Rambut, Gak Mahal Kok

KUTU rambut adalah serangga kecil yang bersarang di kepala karena lebatnya rambut di sana. Kutu dewasa berukuran panjang 2–3 milimeter dan bertelur di rambut, dekat kulit.

Saat kutu bertelur penyebarannya terjadi sangat cepat. Untuk menghilangkan kutu pada rambut, membutuhkan pemusnahan tak sekedar kutunya saja tetapi juga telurnya.

Jika kamu memiliki masalah dengan kutu pada rambut, cobalah beberapa pengobatan rumahan yang bisa dilakukan sendiri dikutip dari berbagai sumber.

Minyak Adas Manis

Minyak adas manis merupakan salah satu bahan yang efektif untuk membunuh kutu. Meskipun pengobatan alami, minyak adas manis merupakan salah satu obat yang dapat menghilangkan kutu secara permanen.

Minyak zaitun

Minyak zaitun menawarkan manfaat yang mirip dengan minyak adas manis, berpotensi membunuh kutu dan mencegahnya datang kembali. Agar lebih efektif, gunakan minyak adas manis dan minyak zaitun secara bersamaan.

Minyak Tea Tree

Minyak Tea Tree adalah obat rumahan yang populer untuk banyak kondisi kulit karena sifat antimikrobanya. Pada Studi 2010, peneliti mengukur efek campuran minyak tea tree dan minyak lavender pada orang dengan kutu, setelah tiga kali perawatan mereka tak lagi memiliki kutu rambut.

Namun, pada beberapa orang ada pun penelitian yang mengatajan jika minyak tea tree kurang efektif dan kadang bisa mengiritasi kulit dan menyebabkan ruam atau gatal.