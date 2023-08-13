Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral SPF Palsu, Ini Tips Memilih Sunscreen yang Tepat dari Beauty Blogger

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |06:00 WIB
Viral SPF Palsu, Ini Tips Memilih Sunscreen yang Tepat dari Beauty Blogger
Tips memilih sunscreen yang tepat (Foto: Timesofindia)
A
A
A

SPF palsu sunscreen menjadi perbincangan hangat hingga viral di media sosial belakangan ini. Diduga ada sebuah produk yang mengklaim SPF 50, tapi ternyata hanya SPF 2.

Melihat berita yang ramai itu, seorang beauty blogger, Agustine Gozali memberi tanggapan melalui postingannya di Instagram.

Klaim Palsu Sunscreen SPF 50

"Lagi rame! Klaim palsu sunscreen SPF 50 ternyata cuma SPF 2," tulis Agustine pada postingannya seperti dikutip dari akun @agustine.gozali, Senin (14/8/2023).

Menurut Agustine daripada menebak-nebak merk skincare yang punya SPF palsu, sebaiknya fokus pada sunscreen yang kamu gunakan.

"Kalau kamu curiga produk yang kamu pakai mengandung SPF palsu sebaiknya gunakan produk itu sebagai pelembab saja dan digunakan di indoor, sampai kamu yakin nilai SPF sunscreenmu," tambahnya.

Selain itu, jangan lupa cek habit penggunaan kamu, apakah sunscreen yang kamu gunakan membuat kulit kamu gosong atau tidak. Atau formulanya cocok dengan tipe kulit kamu atau tidak.

"Yang terpenting, ada harga ada barang. Itu beneran nyata kalau untuk sunscreen kalau modal buat bikin sunscreen mahal," jelasnya.

Dia menyarankan kalau kamu punya budget lebih untuk membeli sunscreen, sebaiknya beli UC CAM untuk cek kerapatan sunscreen.

"Sunscreen yang bagus akan ngebentuk laper yang rata tanpa kita harus capek layering. Best sunscreen satu layer udah rata, good sunscreen 2 layer baru rata, lebih dari itu, aku pakai buat indoor aja," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/611/3181671/kulit-nS5m_large.jpg
Cahaya Gadget Ternyata Bahaya Buat Kulit, Ini Pentingnya Pakai Sunscreen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/611/3178429/kulit-vnWj_large.jpg
Kulit Tetap Gosong Padahal Sudah Pakai Sunscreen? Ini Jawaban Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162922/sunscreen-T8ZX_large.jpg
Cara Pakai Sunscreen yang Benar, Jangan Salah Lagi Ya Ladies!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162916/sunscreen-klh4_large.jpg
Tak Pakai Suncreen Bisa Bikin Kanker Kulit? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/629/3156580/sunscreen-rB97_large.jpg
Apakah Anak Balita Boleh Pakai Sunscreen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/611/3145619/sunscreen-XGVS_large.jpg
Pakai Sunscreen Malam Hari Bikin Jerawatan, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement