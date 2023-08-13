Viral SPF Palsu, Ini Tips Memilih Sunscreen yang Tepat dari Beauty Blogger

SPF palsu sunscreen menjadi perbincangan hangat hingga viral di media sosial belakangan ini. Diduga ada sebuah produk yang mengklaim SPF 50, tapi ternyata hanya SPF 2.

Melihat berita yang ramai itu, seorang beauty blogger, Agustine Gozali memberi tanggapan melalui postingannya di Instagram.

"Lagi rame! Klaim palsu sunscreen SPF 50 ternyata cuma SPF 2," tulis Agustine pada postingannya seperti dikutip dari akun @agustine.gozali, Senin (14/8/2023).

Menurut Agustine daripada menebak-nebak merk skincare yang punya SPF palsu, sebaiknya fokus pada sunscreen yang kamu gunakan.

"Kalau kamu curiga produk yang kamu pakai mengandung SPF palsu sebaiknya gunakan produk itu sebagai pelembab saja dan digunakan di indoor, sampai kamu yakin nilai SPF sunscreenmu," tambahnya.

Selain itu, jangan lupa cek habit penggunaan kamu, apakah sunscreen yang kamu gunakan membuat kulit kamu gosong atau tidak. Atau formulanya cocok dengan tipe kulit kamu atau tidak.

"Yang terpenting, ada harga ada barang. Itu beneran nyata kalau untuk sunscreen kalau modal buat bikin sunscreen mahal," jelasnya.

Dia menyarankan kalau kamu punya budget lebih untuk membeli sunscreen, sebaiknya beli UC CAM untuk cek kerapatan sunscreen.

"Sunscreen yang bagus akan ngebentuk laper yang rata tanpa kita harus capek layering. Best sunscreen satu layer udah rata, good sunscreen 2 layer baru rata, lebih dari itu, aku pakai buat indoor aja," tuturnya.