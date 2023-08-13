Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wanita Butuh Tidur Lebih Lama Dibanding Pria, Apa Penyebabnya?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |06:06 WIB
Wanita Butuh Tidur Lebih Lama Dibanding Pria, Apa Penyebabnya?
Tidur lebih lama (Foto: Healthline)
A
A
A

TIDUR merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Baik pria maupun wanita membutuhkan tidur untuk menyegarkan tubuh setelah beraktivitas. Umumnya, manusia dewasa membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam dalam sehari.

Waktu tidur yang berkualitas penting untuk meningkatkan sistem imun dan kesehatan tubuh. Selain itu, tidur juga membantu mengontrol suasana hati, meredakan nyeri tubuh, dan meningkat daya pikir.

 tidur

Tetapi, tahukah Anda bahwa wanita butuh waktu tidur lebih lama dari laki-laki?

Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut alasan mengapa wanita butuh tidur lebih lama dibanding laki-laki.

Sebuah penelitian the Sleep Research Center at England’s Loughborough University mengatakan bahwa wanita memerlukan tidur lebih banyak dari laki-laki. Otak wanita membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih setelah melakukan aktifitas sehari-hari.

 BACA JUGA:

Dilansir dari Sleep Advisor, paling tidak wanita membutuhkan waktu ekstra 23 menit untuk tidur. Sebab, otak wanita berpikir lebih keras saat terjaga daripada laki-laki. Berikut alasan mengapa wanita butuh tidur lebih lama dibanding laki-laki.

1. Perubahan Hormon pada Wanita

Wanita mengalami perubahan hormon setiap bulannya ketika menstruasi. Selain itu, perubahan hormon juga terjadi pada wanita hamil dan menopause. Perubahan ini menyebabkan rasa nyeri, ketidaknyamanan fisik, dan efek tertentu. Wanita juga cenderung mudah depresi daripada laki-laki.

2. Berat Badan

Dibanding laki-laki, wanita lebih sulit untuk mengurangi berat badannya. Terutama pada wanita yang memiliki berat badan berlebih dan mengalami insomnia.

Tidur cukup selama 7-8 jam sehari membantu mengurangi asupan kalori dalam tubuh. Jika kurang tidur, tubuh melepaskan kortisol sebagai hormon stress lebih banyak. Hormona ini menyebabkan meningkatnya nafsu makan.

 BACA JUGA:

3. Wanita Lebih Sulit Tidur

Alasan mengapa wanita butuh tidur lebih lama dibanding laki-laki karena wanita memang lebih sulit tertidur. Otak wanita berjalan baik secara intuitif dan analisis. Belum lagi wanita cenderung melakukan tugas lebih banyak. Itulah mengapa wanita kesulitan untuk tidur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/629/3185872//bumil-wipt_large.jpg
5 Tips Biar Bumil Tidur Lebih Nyenyak dan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/330/3181793//masjid-ktSG_large.jpg
Tidur di Masjid, Ini Hukumnya dalam Ajaran Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168457//pola_tidur-4fiO_large.jpg
5 Tips Balikin Pola Tidur Usai Liburan Panjang, Tidur Nyenyak Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/612/3166586//insomnia-Rv36_large.jpg
Anti Insomnia, 5 Kebiasaan Ini Bikin Tidur Lebih Lelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166321//insomnia-jWAd_large.jpg
4 Cara Mengatasi Insomnia di Rumah, Gangguan Tidur yang Dialami Tasya Farasya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/481/3129107//5_cara_atur_pola_tidur_usai_libur_lebaran_biar_makin_fit-u5bI_large.jpg
5 Cara Atur Pola Tidur usai Libur Lebaran, Biar Makin Fit!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement