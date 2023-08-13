Wanita Butuh Tidur Lebih Lama Dibanding Pria, Apa Penyebabnya?

TIDUR merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Baik pria maupun wanita membutuhkan tidur untuk menyegarkan tubuh setelah beraktivitas. Umumnya, manusia dewasa membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam dalam sehari.

Waktu tidur yang berkualitas penting untuk meningkatkan sistem imun dan kesehatan tubuh. Selain itu, tidur juga membantu mengontrol suasana hati, meredakan nyeri tubuh, dan meningkat daya pikir.

Tetapi, tahukah Anda bahwa wanita butuh waktu tidur lebih lama dari laki-laki?

Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut alasan mengapa wanita butuh tidur lebih lama dibanding laki-laki.

Sebuah penelitian the Sleep Research Center at England’s Loughborough University mengatakan bahwa wanita memerlukan tidur lebih banyak dari laki-laki. Otak wanita membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih setelah melakukan aktifitas sehari-hari.

BACA JUGA:

Dilansir dari Sleep Advisor, paling tidak wanita membutuhkan waktu ekstra 23 menit untuk tidur. Sebab, otak wanita berpikir lebih keras saat terjaga daripada laki-laki. Berikut alasan mengapa wanita butuh tidur lebih lama dibanding laki-laki.

1. Perubahan Hormon pada Wanita

Wanita mengalami perubahan hormon setiap bulannya ketika menstruasi. Selain itu, perubahan hormon juga terjadi pada wanita hamil dan menopause. Perubahan ini menyebabkan rasa nyeri, ketidaknyamanan fisik, dan efek tertentu. Wanita juga cenderung mudah depresi daripada laki-laki.

2. Berat Badan

Dibanding laki-laki, wanita lebih sulit untuk mengurangi berat badannya. Terutama pada wanita yang memiliki berat badan berlebih dan mengalami insomnia.

Tidur cukup selama 7-8 jam sehari membantu mengurangi asupan kalori dalam tubuh. Jika kurang tidur, tubuh melepaskan kortisol sebagai hormon stress lebih banyak. Hormona ini menyebabkan meningkatnya nafsu makan.

BACA JUGA:

3. Wanita Lebih Sulit Tidur

Alasan mengapa wanita butuh tidur lebih lama dibanding laki-laki karena wanita memang lebih sulit tertidur. Otak wanita berjalan baik secara intuitif dan analisis. Belum lagi wanita cenderung melakukan tugas lebih banyak. Itulah mengapa wanita kesulitan untuk tidur.