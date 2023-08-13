Apa Itu Diet Intermittent Fasting yang Dijalani Tika Pangabean Hampir 10 Tahun

PERSONEL Project Pop yakni Tika Panggabean mengaku sudah hampir 10 tahun menjalani diet intermittent fasting untuk menjaga berat badannya. Apa sih diet intermittent fasting itu?

Diet intermittent fasting adalah suatu metode diet yang saat ini sedang viral di kalangan masyarakat. Metode ini berupa puasa yang menawarkan berbagai manfaat, salah satunya yaitu bertujuan untuk membantu seseorang mencapai berat badan ideal dengan restriksi kalori.

Dilansir dari laman Medical News Today, Minggu (13/8/2023), ada berbagai metode puasa intermiten yang dapat dilakukan yaitu :

Puasa selama 12 jam sehari

Aturan untuk diet ini dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu seseorang hanya perlu memutuskan dan mematuhi jendela puasa per 12 jam setiap hari.

Selain itu menurut beberapa peneliti, puasa ini juga dilakukan selama 10-16 jam sehingga dapat menyebabkan tubuh dapat mengubah simpanan lemaknya menjadi energi dan melepaskan keton ke dalam aliran darah. Hal itu membuat adanya dorongan penurunan berat badan dalam tubuh.

Jenis puasa ini juga sangat cocok untuk dilakukan oleh para pemula, lantaran jendela puasa yang relatif kecil, sehingga membuat sebagian besar puasa terjadi saat tidur dan orang tersebut dapat mengonsumsi jumlah kalori yang sama setiap harinya.

Dengan kata lain, cara ini juga dibilang termudah untuk melakukan puasa 12 jam karena hanya memasukkan periode tidur di jendela puasa.

Puasa selama 16 jam

Puasa selama 16 jam sehari menyisakan jendela makan hanya 8 jam, puasa ini disebut metode 16:8 atau diet Leangains.

Dalam metode puasa ini laki-laki akan berpuasa lebih lama yaitu selama 16 jam setiap hari nya sedangkan untuk wanita dapat berpuasa selama 14 jam.

Jenis puasa intermittent ini juga dapat membantu seseorang yang telah mencoba puasa 12 jam tetapi tidak melihat manfaat apapun yang ditimbulkan, sehingga dapat mencoba untuk metode ini.

Pada puasa ini, seseorang biasanya akan menyelesaikan makan malamnya pada jam 8 malam dan melewatkan sarapan pada keesokan harinya, sehingga pada waktu malam hari tidak akan makan lagi hingga keesokan siang harinya.

Puasa 2 hari dalam seminggu

Yaitu puasa yang dilakukan mengikuti diet 5:2 pada saat makan makanan sehat dalam jumlah standar selama 5 hari dan mengurangi asupan kalori lnya pada 2 hari yang lainnya.

Namun, selama 2 hari puasa tersebut, biasanya laki-laki pada umumnya akan mengonsumsi 600 kalori lebih banyak daripada perempuan yang hanya mengkonsumsi 500 kalori.

Dan biasanya juga seseorang akan memisahkan hari puasa yang mereka lalukan dalam kurun waktu seminggu. Misalnya, saat mereka berpuasa pada hari Senin dan Kamis, maka mereka akan makan teratur pada hari-hari lainnya. Setidaknya minimal ada 1 hari yang dimana tidak berpuasa di antara hari-hari lainnya.