HOME WOMEN HEALTH

6 Jus yang Ampuh Menurunkan Kolesterol Tinggi, Enak Dikonsumsi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |04:33 WIB
6 Jus yang Ampuh Menurunkan Kolesterol Tinggi, Enak Dikonsumsi
Minum jus (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT mengalami kolesterol tinggi badan terasa tak nyaman dan segar. Kolesterol tinggi juga bisa bikin sakit kepala dan tak enak badan.

Apalagi kolesterol tinggi bisa menimbulkan risiko kondisi kesehatan yang buruk seperti stroke atau serangan jantung.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, perlu menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Nah, berikut ini sejumlah jus penurun kolesterol yang bisa dikonsumi dikutip dari Medical news today,

 jus tomat

1. Jus tomat

Tomat kaya akan senyawa yang disebut lycopene, yang dapat meningkatkan kadar lipid dan mengurangi kolesterol jahat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa mengolah tomat menjadi jus meningkatkan kandungan likopennya.Jus tomat juga kaya serat penurun kolesterol dan niacin.

Sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa 25 wanita yang minum 280 ml jus tomat setiap hari selama 2 bulan mengalami penurunan kadar kolesterol darah.

2. Jus Beri

Berbagai buah beri kaya dengan antioksidan dan serat, keduanya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Secara khusus, antosianin, agen antioksidan kuat dalam buah beri, dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol.

 BACA JUGA:

3. Jus Kedelai

Kedelai rendah lemak jenuh. Mengganti krim atau produk susu tinggi lemak dengan susu kedelai atau krimer dapat membantu mengurangi atau mengelola kadar kolesterol. Food and Drug Administration (FDA) merekomendasikan konsumsi 25 gram (g) per hari protein kedelai sebagai bagian dari diet rendah lemak jenuh dan kolesterol untuk membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Selain itu, lebih baik mengonsumsi kedelai dalam bentuk utuh dan olahan minimal dengan sedikit atau tanpa tambahan gula, garam, dan lemak.

Halaman:
1 2
      
