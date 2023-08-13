5 Kesalahan Saat Melakukan Diet Penurunan Berat Badan

SAAT diet melakukan penurunan berat badan, kita harus sabar jika berat badan tak segera turun karena prosesnya memang lambat.

Diet yang sehat tak bisa dilakukan secara instan, tapi harus dilakukan sebagai proses berkelanjutan tanpa deadline. Semakin menginvestasikan usaha yang tepat di dalamnya, maka semakin baik hasilnya.

Maka dari itu, diet menurunkan berat badan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jika dilakukan dengan benar, bisa membantu dalam jangka panjang.

Inilah kenapa harus tahu dan paham, apa saja sederet kesalahan yang biasanya tak disadari dilakukan saat berupaya menurunkan berat badan.

Jika ingin diet menurunkan berat badan ini sukses, berikut adalah beberapa kesalahan umum yang harus stop dilakukan, sebagaimana diwarta dari Times of India.

1. Langsung berhenti makan

Tipe kesalahan pertama dan paling sering dilakukan banyak orang saat ingin menurunkan berat badan. Turun berat badan drastis karena asupan makanan yang lebih sedikit, itu hanya untuk durasi yang sebentar.

Penurunan berat badan karena kurang makan sangat tidak sehat dan bisa berdampak buruk bagi tubuh. Selain itu, malah bisa bikin lonjakan berat badan yang cepat ketika kita mulai mengonsumsi makanan secara teratur.

2. Skip olahraga

Banyak orang pikir, sekali saja melewatkan satu sesi berolahraga adalah bukan masalah besar. Padahal ini salah loh! Karena artinya, disiplin Anda sudah mulai berkurang.

Jangan lewatkan sesi berolahraga walau hanya sekali pun; karena pada akhirnya menunda-nunda bisa berubah jadi berminggu-minggu dan berbulan-bulan.

3. Menghitung kalori yang terbakar

Pejuang diet biasanya tak sadar akan terus-terusan, mulai menghitung kalori yang hilang.

Kebiasaan ini memang baik untuk bisa tahu perkembangan diet yang dijalani, tapi ingat di sisi lain ini juga akan menambah beban orang. Patut diingat, konsep penurunan berat badan pada intinya bukan hanya asupan dan pembakaran kalori.