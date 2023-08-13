Resep Nasi Tutug Oncom ala Chef Devina, Cocok untuk Perayaan HUT Ke-78 RI

PERAYAAN HUT ke-78 Republik Indonesia tinggal menghitung hari. Di momen ini, berbagai santapan khas Tanah Air bisa menjadi pendamping yang pas.
Salah satunya yakni hidangan Nasi Tutug Oncom. Sajian satu ini adalah salah satu makanan khas Sunda yang sudah tidak terlalu asing di kalangan pecinta kuliner nusantara.
Tak hanya kerap menjadi hidangan favorit di kalangan masyarakat Sunda, Nasi Tutug Oncom juga banyak digemari oleh seluruh masyarakat dari berbagai daerah Indonesia.
Nah, bagi kamu yang penasaran ingin mencoba membuatnya, berikut resep Nasi Tutug Oncom ala Chef Devina Hermawan yang bisa dijadikan referensi, dilansir dari akun Instagramnya, @devinahermawan, Minggu, (13/8/2023).
Resep Nasi Tutug Oncom (untuk 5 porsi)
Bahan-bahan :
3 siung bawang putih
5 siung bawang merah
8 cm kencur
2 sdt garam
Satu setengah sdm gula pasir
1sdt penyedap
5 buah cabai merah keriting
360 gr oncom
1 lembar daun salam
1 lembar daun jeruk
Bahan kriuk tutug oncom:
35 gr tepung terigu protein sedang
35 gr maizena
1/2 sdt baking powder
1 butir telur
50 ml santan
80 ml air
1/2 sdt garam
1/2 sdt kaldu ayam bubuk
1/3 tutug oncom
Pelengkap:
Nasi putih + 2/3 tutug oncom
Tempe goreng
Tahu goreng
Sambal tomat
Timun
Kemangi