Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Tutug Oncom ala Chef Devina, Cocok untuk Perayaan HUT Ke-78 RI

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |19:01 WIB
Resep Nasi Tutug Oncom ala Chef Devina, Cocok untuk Perayaan HUT Ke-78 RI
Nasi Tutug Oncom. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERAYAAN HUT ke-78 Republik Indonesia tinggal menghitung hari. Di momen ini, berbagai santapan khas Tanah Air bisa menjadi pendamping yang pas.

Salah satunya yakni hidangan Nasi Tutug Oncom. Sajian satu ini adalah salah satu makanan khas Sunda yang sudah tidak terlalu asing di kalangan pecinta kuliner nusantara.

Tak hanya kerap menjadi hidangan favorit di kalangan masyarakat Sunda, Nasi Tutug Oncom juga banyak digemari oleh seluruh masyarakat dari berbagai daerah Indonesia.

Nah, bagi kamu yang penasaran ingin mencoba membuatnya, berikut resep Nasi Tutug Oncom ala Chef Devina Hermawan yang bisa dijadikan referensi, dilansir dari akun Instagramnya, @devinahermawan, Minggu, (13/8/2023).

Resep Nasi Tutug Oncom (untuk 5 porsi)

Bahan-bahan :

3 siung bawang putih

5 siung bawang merah

8 cm kencur

2 sdt garam

Satu setengah sdm gula pasir

1sdt penyedap

5 buah cabai merah keriting

360 gr oncom

1 lembar daun salam

1 lembar daun jeruk

Bahan kriuk tutug oncom:

35 gr tepung terigu protein sedang

35 gr maizena

1/2 sdt baking powder

1 butir telur

50 ml santan

80 ml air

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu ayam bubuk

1/3 tutug oncom

Pelengkap:

Nasi putih + 2/3 tutug oncom

Tempe goreng

Tahu goreng

Sambal tomat

Timun

Kemangi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement