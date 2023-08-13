Resep Nasi Tutug Oncom ala Chef Devina, Cocok untuk Perayaan HUT Ke-78 RI

PERAYAAN HUT ke-78 Republik Indonesia tinggal menghitung hari. Di momen ini, berbagai santapan khas Tanah Air bisa menjadi pendamping yang pas.

Salah satunya yakni hidangan Nasi Tutug Oncom. Sajian satu ini adalah salah satu makanan khas Sunda yang sudah tidak terlalu asing di kalangan pecinta kuliner nusantara.

Tak hanya kerap menjadi hidangan favorit di kalangan masyarakat Sunda, Nasi Tutug Oncom juga banyak digemari oleh seluruh masyarakat dari berbagai daerah Indonesia.

Nah, bagi kamu yang penasaran ingin mencoba membuatnya, berikut resep Nasi Tutug Oncom ala Chef Devina Hermawan yang bisa dijadikan referensi, dilansir dari akun Instagramnya, @devinahermawan, Minggu, (13/8/2023).

Resep Nasi Tutug Oncom (untuk 5 porsi)

Bahan-bahan :

3 siung bawang putih

5 siung bawang merah

8 cm kencur

2 sdt garam

Satu setengah sdm gula pasir

1sdt penyedap

5 buah cabai merah keriting

360 gr oncom

1 lembar daun salam

1 lembar daun jeruk

Bahan kriuk tutug oncom:

35 gr tepung terigu protein sedang

35 gr maizena

1/2 sdt baking powder

1 butir telur

50 ml santan

80 ml air

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu ayam bubuk

1/3 tutug oncom

Pelengkap:

Nasi putih + 2/3 tutug oncom

Tempe goreng

Tahu goreng

Sambal tomat

Timun

Kemangi