Penyuka Durian, Ini Tempat Berburu Durian Nusantara di Jakarta

MERAYAKAN HUT ke-78 Kemerdekaan RI memang biasa dilakukan dengan banyak cara, entah dengan lomba ataupun pemakaian outfit. Nah, bagi Anda para pencinta kuliner, ada nih pesta durian yang membuat suasana kemerdekaan RI menjadi lebih menarik.

Bukan cuma perut kenyang, tapi ngumpul dengan orang tersayang akan menambah semarak perayaan 17 Agustus tersebut. Acara Pesta Durian di pusat perbelanjaan ini bisa jadi alternatif pilihan. Tinggal datang, bayar Rp120 ribu, bisa makan durian sepuasnya bareng orang-orang tersayang.

"Event ini hadir untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78. Kami ingin ada suasana yang berbeda di 17-an tahun ini dan makan durian dipilih untuk mengakomodir pencinta durian pastinya," kata Senior Promotion Manager Kota Kasablanka Agung Gunawan, saat dijumpai MNC Portal langsung, beberapa waktu lalu.

Hadirnya event Pesta Durian ini juga, kata Agung, untuk memeriahkan Indonesia Shopping Festival. Pihaknya coba menghadirkan produk lokal berupa durian yang ternyata banyak sekali peminatnya. "Kami memilih durian lokal sebagai produk lokalnya," papar Agung.

Ada berbagai jenis durian lokal yang disuguhkan di pesta durian yang diselenggarakan di The Sky Garden Lantai 3 Kota Kasablanka ini, seperti durian lokal Nusantara, Petruk, Bawor, Montong, hingga durian Aceh yang sangat khas.

"Saya nyobain durian Aceh yang ternyata unik banget. Dia punya warna daging agak gelap kehijauan gitu, tapi rasanya enak banget. Ada manisnya tapi masih ada pahitnya juga, unik banget. Wajib dicoba," kata Silvi, seorang pengunjung pesta durian.