Resep Jajanan Jadul Walangan, Gurih dan Manisnya Khas

MASYARAKAT Jawa mungkin sudah tak asing lagi dengan jajanan bercita rasa manis dan gurih satu ini, walangan. Penyebutana walangan sendiri berbeda-beda di setiap daerahnya, ada yang menyebutnya dengan Carang Mas, Kremes, atau Grubi.

Kerap dijadikan camilan, walangan terbuat dari ubi jalar atau singkong. Warnanya ada yang kuning dan ada pula yang berwarna kecoklatan, dimana warna tersebut menandakan rasa yang lebih manis dengan penambahan gula merah.

Disebut dengan walangan, karena bahan dasar olahannya ini yang bentuknya menyerupai gigi belalang (walang) yang panjang. Sebelum diolah atau dicetak, ubi jalar atau singkong diserut halus dengan bentuk memanjang seperti mie, kemudian di goreng.

Membuat walangan ini gampang-gampang susah, namun yang penting adalah kesabaran selama proses membuatnya. Kamu juga bisa lho membuat sendiri walangan, dengan resep yang dikutip dari cookpad.

Bahan-bahan

1 kg ubi jalar kuning

1.5 liter air untuk merendam ubi

1 sdt soda kue

Bahan Karamel

200 gr gula kelapa

50 gr gula pasir

1 sdt garam

150 ml air

1 lbr daun pandan