Kuliner Merakyat ala Anang dan Ashanty, Makan Bakso Gerobakan hingga yang Anti Mainstream

SIAPA yang tidak kenal dengan Anang Hermansyah seorang musisi terkenal di tanah air yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Seperti yang kita ketahui Anang tak hanya dikenal sebagai musisi tetapi juga juri ajang pencarian bakat, pebisnis, hingga YouTuber bersama Ashanty dan keluarganya.

Dengan Penghasilan yang mencapai hingga milliaran rupiah. Siapa sangka Anang dan Ashanty suka makan kuliner merakyat. Tak jarang pula sesekali Anang dan Ashanty suka ekspos kesehariannya makan makanan yang merakyat pada channel youtube ‘The Hermansyah A6’.

Lantas kuliner merakyat apa yang Anang dan Ashanty makan? Berikut telah kami rangkum dari Youtube RCTI Infotainment pada Minggu (13/8/2023).

1. Kuliner dadakan

Rupanya Anang dan istrinya Ashanty sangat gemar kulineran dadakan. Kali ini, mereka makan bakso di warung sederhana di Kabupaten Bogor.

Ashanty memesan bakso yang akan dimakan berdua dengan Anang. "Aku mau bakso, mie ayam mau coba satu berdua ya,” ujar Ashanty.

Ketika bakso dihidangkan Ashanty juga meminta untuk diracikan mulai dari kecap, saus sambal kepada sang suami. Sambil melahap bakso Anang dan Ashanty tak berhenti memuji kelezatan bakso.

“Bumbunya berasa, dia kayanya buat sendiri deh, ada tetelannya endol banget” ujar Ashanty sambil melahap bakso.

2. Makan bakso gerobakan

Sangking senang dengan kuliner satu ini, Anang dan Ashanty juga tak gengsi untuk makan bakso gerobakan di depan rumahnya. Anang sampai menunggu pedangang bakso gerobakan meracik baksonya.

Sampai setelah diracik Anang dan Ashanty langsung menyantap bakso di depan rumahnya. Mereka juga menikmati seluruh hidangan bakso bersama dengan seluruh karyawan yang dilengkapi dengan kerupuk putih.