Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Disukai Enak-Emak Korea, Intip Resep Acar Timun Wortel yang Praktis dan Segar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |10:00 WIB
Disukai Enak-Emak Korea, Intip Resep Acar Timun Wortel yang Praktis dan Segar
Resep acar timun (Foto: YouTube/CR COOK)
A
A
A

ACAR timun dari Indonesia belum lama ini viral disantap emak-emak asal Korea. Momen itu viral usai diunggah di kanal YouTube food vlogger, Hari Jisun.

Dalam video tersebut, influencer berdarah Korea itu tengah mengajak sang ibunda dan bibinya mencicipi salah satu soto Betawi di Jakarta Selatan. Namun, netizen dibikin salfok karena kedua emak-emak Korea itu justru kepincut dengan acar timun yang merupakan pendamping saat menyantap soto.

Acar timun sendiri merupakan salah satu makanan pendamping untuk berbagai kuliner seperti sate, soto, nasi goreng dan masih banyak lagi. Acar timun memiliki rasa yang asam karena terbuat dari cuka.

Salain itu, wortel, bawang hingga cabai juga jadi pelengkap dalam acar timun. Jika dibuat dengan resep yang benar, acar timun akan sangat lezat dan bisa menambah selera makan.

Berikut resep acar timun dilansir kanal YouTube CR Cook, Minggu (13/8/2023). 

Acar Timun

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement