Disukai Enak-Emak Korea, Intip Resep Acar Timun Wortel yang Praktis dan Segar

ACAR timun dari Indonesia belum lama ini viral disantap emak-emak asal Korea. Momen itu viral usai diunggah di kanal YouTube food vlogger, Hari Jisun.

Dalam video tersebut, influencer berdarah Korea itu tengah mengajak sang ibunda dan bibinya mencicipi salah satu soto Betawi di Jakarta Selatan. Namun, netizen dibikin salfok karena kedua emak-emak Korea itu justru kepincut dengan acar timun yang merupakan pendamping saat menyantap soto.

Acar timun sendiri merupakan salah satu makanan pendamping untuk berbagai kuliner seperti sate, soto, nasi goreng dan masih banyak lagi. Acar timun memiliki rasa yang asam karena terbuat dari cuka.

Salain itu, wortel, bawang hingga cabai juga jadi pelengkap dalam acar timun. Jika dibuat dengan resep yang benar, acar timun akan sangat lezat dan bisa menambah selera makan.

Berikut resep acar timun dilansir kanal YouTube CR Cook, Minggu (13/8/2023).