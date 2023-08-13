5 Potret Ulang Tahun Teuku Rafly, Nurah Syahfirah Tak Kalah Cantik dari Pacar Anak Sambungnya

TEUKU Rafly baru saja merayakan ulang tahunnya bersama sang istri, Nurah Syahfirah dan anak-anaknya. Terlihat putra sulungnya dari pernikahannya bersama Tamara Bleszynski, Teuku Rassya juga turut hadir dalam momen hangat bersama keluarga tercinta itu.

Meski tak menggelar pesta mewah, Teuku Rafly tampak bahagia menghabiskan makan malam bersama keluarga di momen ulang tahunnya Teuku Rassya turut serta mengajak sang kekasih, Clenthea Islan ke acara ultah ayahnya.

Namun, ibu sambungnya, Nurah Syahfirah yang justru menuai sorotan netizen lantaran paras cantiknya yang mempesona dan begitu awet muda seperti seumuran dengan anak sambungnya dan sang kekasih.

Berikut 5 potret perayaan ulang tahun Teuku Rafly yang diunggah di akun Instagram Nurah Syahfirah :

Momen hangat bersama keluarga

Teuku Rafly tampak bahagia merayakan ulangtahunnya bersama keluarga tercinta. Mereka kompak berpose bersama sambil tersenyum. Terlihat Clenthea Islan ikut serta mengenakan baju putih yang senada dengan anggota keluarga Teuku Rassya.

Pose mesra bersama istri

Teuku Rafly tampak berpose seolah ingin mencium sang istri yang berada di sampingnya. Keduanya tampak sama-sama awet muda meski terpaut usia 18 tahun lebih tua dari istrinya.

Teuku Rassya kompak bersama adik tirinya

Teuku Rassya terlihat begitu akrab berpose bersama ketiga adik tirinya. Mereka saling memeluk bersama Teuku Rafly dan Nurah.