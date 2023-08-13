Potret Wulan Guritno Makan Es Krim Dibandingkan dengan Oklin Fia

WULAN Guritno pamer foto makan es krim yang jadi sorotan. Netizen membandikan dengan cara Oklin Fia makan es krim yang viral jadi kontroversi. Lantas, seperti apa potret Wulan?

Wulan Guritno merupakan salah satu artis Tanah Air yang selalu sukses mencuri perhatian lewat penampilannya. Tak jarang, penampilannya di setiap kesempatan selalu menjadi sorotan. Apalagi, sejak dirinya kembali menyandang status janda single pasca putus dari sang kekasih, Sabda Ahessa.

Seperti pada penampilannya di dalam beberapa potret yang baru-baru ini ia bagikan di akun Instagramnya. Dalam potret tersebut, Wulan Guritno terlihat santai menikmati sebuah es krim di tangannya.

Dalam potret pertama, Wulan tampak bersandar di sebuah sofa sambil mencoba menyantap es krim berwarna merah muda di tangan kanannya.

Sebelum menyantap es krim nan segar itu, Wulan tampak berpose centil dengan melempar ekspresi senyum manisnya sambil memejamkan kedua matanya.

Lalu, pada potret selanjutnya, masih dengan gaya centilnya, Wulan tampak mencoba sedikit menjilat es krim tersebut. Ia masih tampak melempar ekpresi senyum manis sambil memejamkan matanya.

Penampilan Wulan Guritno saat menyantap es krim itu juga tak kalah mencuri perhatian. Meski hanya mengenakan atasan baju crop top panjang berwarna abu-abu, ibu tiga anak justru terlihat seksi.