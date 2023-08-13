Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mager-mageran, Anya Geraldine Pamer Selfie di Ranjang Bikin Netizen Salah Fokus

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |01:00 WIB
Mager-mageran, Anya Geraldine Pamer Selfie di Ranjang Bikin Netizen Salah Fokus
Anya Geraldine (Foto : Instagram/@anyageraldine)
A
A
A

ANYA Geraldine bisa dibilang artis cantik yang kerap bikin netizen salah fokus karena penampilannya. Tak hanya cantik, Anya juga kerap tampil seksi di setiap kesempatan. 

Tak heran jika penampilan Anya Geraldine kerap mencuri perhatian para lelaki. Seperti pada penampilan dalam beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya.

Dalam potret tersebut, Anya Geraldine tampak cantik dan modis dalam balutan tanktop jeans. Ia juga tampak menyematkan keterangan dalam unggahannya itu.

Anya Geraldine

Ia menyebut, potret itu ia ambil di hari Sabtu, dimana waktu terbaik untuk bermalas-malasan. “Sabtu enaknya mager-mageran,” tulis Anya, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya yang dikutip Okezone, Senin (14/8/2023).

