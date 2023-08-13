Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Dinar Candy Pamer Pose Hot di Pantai, Kenakan Dress Terbuka Bikin Salfok

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |00:05 WIB
Dinar Candy Pamer Pose Hot di Pantai, Kenakan Dress Terbuka Bikin Salfok
Dinar Candy (Foto: Instagram/@dinar_candy)
A
A
A

PENAMPILAN Dinar Candy selalu sukses menyita perhatian netizen. Dinar kerap memamerkan penampilan seksinya di Instagram yang tak jarang mengundang komentar dari netizen.

Seperti baru-baru ini, pemilik nama asli Ai Dinar Miswari itu mengunggah foto terbarunya saat jalani pemotretan. Dia tampil seksi memakai busana minim warna hijau saat pose di pantai.

Dinar Candy

“Pantai,” tulis Dinar seperti dikutip dari Instagram @dinar_candy, Senin (14/8/2023).

Dalam fotonya itu, sang fotografer mengambil angle dari atas. Dinar pose mengangkat kedua tangannya dan kepalanya menoleh ke atas dengan tatapan tajam.

Halaman:
1 2 3
      
