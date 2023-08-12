Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Inspirastif Abah Aang, Peduli Lingkungan meski Keterbatasan Fisik

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |23:00 WIB
Kisah Inspirastif Abah Aang, Peduli Lingkungan meski Keterbatasan Fisik
Kisah inspiratis Abah Aang yang punya keterbatasan fisik. (Foto: Twitter)
ABAH Aang menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan alam. Dia memilih untuk tinggal sendiri setelah kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan tangan kanannya.

Dikutip dari untaian cuitan @rakaputrapr, Sabtu (12/8/2023), Abah Aang dulunya adalah seorang sopir oplet. Naas, dia harus kehilangan tangannya saat tengah melambai-lambai mencari penumpang.

Malangnya lagi, dia diceraikan oleh sang istri karena cacat. Sejak saat itu, hidupnya pun berubah drastis dan kehilangan orang-orang yang dicintai.

Abah Aang akhirnya memutuskan untuk tinggal sendiri dengan alasan tak ingin menyusahkan orang lain.

Singkat cerita, untuk bertahan hidup Abah Aang mendirikan gubuk yang dia buat dengan material yang ada di sekitarnya. Tempatnya sempit dan lembab, bahkan sering bocor ketika hujan turun. Ia bahkan tak punya jamban.

Halaman:
1 2 3
      
