HOME WOMEN LIFE

Bule-Bule Kesensem Batik dan Indomie di Jambore Dunia, Netizen: Coba Bikinin Mie Tek-Tek!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |14:51 WIB
Bule-Bule Kesensem Batik dan Indomie di Jambore Dunia, Netizen: Coba Bikinin Mie Tek-Tek!
Ilustrasi Indomie. (Foto: Freepik)
A
A
A

KESERUAN Jambore Dunia di Korea Selatan (Korsel) rupanya bergaung hingga ke Tanah Air. Para peserta Jambore Dunia dari Indonesia di Korsel memamerkan budaya Indonesia seperti memakai batik dan membagikan mi instan kesukaan yakni Indomie.

Indomie dan batik merupakan satu dari banyak budaya Indonesia yang membuat orang asing jatuh cinta saat diperkenalkan di Jambore Dunia di Korsel.

 menikmati Indomie

Melalui TikTok Priteguh, tampak bule-bule sangat menikmati Indomie yang dimasakkan oleh para peserta Jambore Dunia dari Indonesia. Sejumlah bule cantik tampak menganggukkan kepala menunjukkan rasa suka mereka terhadap makanan racikan Indonesia tersebut.

Peserta Jambore Dunia dari Indonesia benar-benar memamerkan berbagai budaya nusantara agar dunia mengenal Indonesia yang tak hanya indah alamnya, namun juga budayanya seperti kain batik, serta kulinernya yang lezat luar biasa.

 BACA JUGA:

Sejatinya Indomie dan batik hanya sedikit contoh salah satu budaya dari Indonesia yang sudah go Internasional lewat Jambore Dunia di Korsel.

Tak hanya itu, beberapa peserta asing juga belajar tentang tarian tradisional dari Indonesia. Saat mereka menari, mereka diajari oleh para peserta dari Indonesia. Sungguh pertukaran budaya yang menyenangkan ya!

 BACA JUGA:

Para netizen pun banyak berkomentar soal video itu,

