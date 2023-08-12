Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Perjalanan Karier Hailey Bieber, Model yang Pernah Bercita-cita Jadi Penari Balet

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |09:58 WIB
Perjalanan Karier Hailey Bieber, Model yang Pernah Bercita-cita Jadi Penari Balet
Karier Hailey Bieber. (Foto: Style caster)
A
A
A

PERJALANAN karier Hailey Bieber menarik untuk diikuti. Istri penyanyi Justin Bieber ini dikenal sebagai supermodel Amerika Serikat untuk beberapa merek fashion terkenal.

Hailey pernah bercita-cita menjadi penari balet sewaktu masih kecil. Namun, impian tersebut harus kandas karena cedera yang dialaminya. Lalu, bagaimana perjalanan karier Hailey Bieber hingga menjadi model seperti sekarang?

 Hailey

Dilansir dari berbagai sumber, okezone.com telah merangkum perjalanan karier Hailey Bieber sebagai berikut.

Perjalanan Karier Hailey Bieber

Hailey Baldwin lahir di keluarga selebritis. Wanita kelahiran 22 November 1996 ini merupakan anak dari Stephen Baldwin, aktor profesional. Sementara paman Hailey bernama Alec Baldwin berprofesi sebagai produser dan aktor.

Hailey memiliki keturunan darah dari berbagai negara. Garis keturunan ayahnya mewarisi darah Prancis, Jerman, Inggris, Irlandia dan Skotlandia. Sedangkan dari ibunya, Kennya Deodato Baldwin mewarisi darah Italia, Portugal dan Brasil.

 BACA JUGA:

Sebelum menjadi istri Justin Bieber, Hailey berprofesi sebagai supermodel di bawah naungan IMG Models. Dia juga pernah dinobatkan sebagai Hottest Woman of The Year pada 2017. Bahkan dia sering tampil di berbagai acara televisi.

Saat kecil dia, sangat menyukai balet dan musical theater. Bahkan, dia memiliki cita-cita sebagai ballerina. Sayangnya, Hailey harus memendam cita-citanya tersebut akibat cedera di pergelangan kakinya.

 BACA JUGA:

Kemudian pada 2014, Hailey mencoba terjun ke dunia modeling dengan bergabung di Ford Models. Kepopuleran Hailey sebagai model mulai diakui setelah berhasil menjadi cover majalah ternama seperti V, i-D, LOVE, Teen Vogue dan American Vogue Magazine.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/624/3177009//sienna_valencia-Ogz5_large.JPG
Raih Segudang Prestasi di Usia Dini, Sienna Valencia Bagikan Tips Bagi Jadwal Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167//nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/611/3173582//fuji-cVXA_large.jpg
Fuji Masuk Nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2025, Lalui Seleksi Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/629/3171979//justin-RxhK_large.jpg
Justin Bieber Bikin 10 Nilai Keluarga, Hargai Waktu Istirahat hingga Hidup Seimbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149474//hailey_baldwin_dan_justin_bieber-IOHw_large.jpg
Hailey Baldwin Lepas Cincin Kawin, Isu Cerai dengan Justin Bieber Kembali Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/611/3143150//hailey_bieber-bptN_large.jpg
Brand Kecantikan Hailey Bieber Diakuisisi Rp16 Triliun, Paris Hilton: Selamat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement