Perjalanan Karier Hailey Bieber, Model yang Pernah Bercita-cita Jadi Penari Balet

PERJALANAN karier Hailey Bieber menarik untuk diikuti. Istri penyanyi Justin Bieber ini dikenal sebagai supermodel Amerika Serikat untuk beberapa merek fashion terkenal.

Hailey pernah bercita-cita menjadi penari balet sewaktu masih kecil. Namun, impian tersebut harus kandas karena cedera yang dialaminya. Lalu, bagaimana perjalanan karier Hailey Bieber hingga menjadi model seperti sekarang?

Dilansir dari berbagai sumber, okezone.com telah merangkum perjalanan karier Hailey Bieber sebagai berikut.

Hailey Baldwin lahir di keluarga selebritis. Wanita kelahiran 22 November 1996 ini merupakan anak dari Stephen Baldwin, aktor profesional. Sementara paman Hailey bernama Alec Baldwin berprofesi sebagai produser dan aktor.

Hailey memiliki keturunan darah dari berbagai negara. Garis keturunan ayahnya mewarisi darah Prancis, Jerman, Inggris, Irlandia dan Skotlandia. Sedangkan dari ibunya, Kennya Deodato Baldwin mewarisi darah Italia, Portugal dan Brasil.

Sebelum menjadi istri Justin Bieber, Hailey berprofesi sebagai supermodel di bawah naungan IMG Models. Dia juga pernah dinobatkan sebagai Hottest Woman of The Year pada 2017. Bahkan dia sering tampil di berbagai acara televisi.

Saat kecil dia, sangat menyukai balet dan musical theater. Bahkan, dia memiliki cita-cita sebagai ballerina. Sayangnya, Hailey harus memendam cita-citanya tersebut akibat cedera di pergelangan kakinya.

Kemudian pada 2014, Hailey mencoba terjun ke dunia modeling dengan bergabung di Ford Models. Kepopuleran Hailey sebagai model mulai diakui setelah berhasil menjadi cover majalah ternama seperti V, i-D, LOVE, Teen Vogue dan American Vogue Magazine.