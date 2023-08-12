40 Nama Bayi Laki-laki yang Lahir di Momen 17 Agustus

, Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |09:42 WIB

40 Nama Bayi Laki-Laki yang Lahir di Momen 17 Agustus (Foto: Shutterstock)

PILIHAN 40 nama bayi laki-laki yang lahir di momen 17 Agustus punya makna mendalam. Pasalnya, momen tersebut bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI.

Memilih nama bayi yang terinspirasi dari momen kemerdekaan 17 Agustus merupakan cara unik untuk mengenang semangat juang pahlawan Indonesia. Diharapkan sang buah hati memiliki ketangguhan seperti pahlawan bangsa.

Berikut 40 nama bayi laki-laki yang lahir di momen 17 Agustus yang sangat menginspirasi dan memiliki makna mendalam:

1. Abdi Negara: Mencerminkan dedikasi dan pengabdian pada negara

2. Abhiseka: Mencerminkan momen suci dan terhormat, sejalan dengan momen kemerdekaan.

3. Adikara: Artinya adalah seseorang yang berkuasa

4. Aldino: Artinya adalah kekuatan

5. Azzan: Artinya adalah kekuatan besar

6. Bagas: Maknanya adalah orang yang kuat, teguh, dan tangguh

7. Bhayangkara: Menggambarkan patriotisme dan pengorbanan dalam mewujudkan kemerdekaan

8. Brawijaya: Terinspirasi dari raja Majapahit yang bijaksana dan kuat

9. Carlo: Memiliki arti sangat kuat

10. Damar: Terinspirasi dari seseorang dengan sosok kuat, tahan lama, tangguh