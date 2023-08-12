Advertisement
HOME WOMEN LIFE

40 Nama Bayi Laki-laki yang Lahir di Momen 17 Agustus

Cita Zenitha , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |09:42 WIB
40 Nama Bayi Laki-laki yang Lahir di Momen 17 Agustus
40 Nama Bayi Laki-Laki yang Lahir di Momen 17 Agustus (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PILIHAN 40 nama bayi laki-laki yang lahir di momen 17 Agustus punya makna mendalam. Pasalnya, momen tersebut bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI.

Memilih nama bayi yang terinspirasi dari momen kemerdekaan 17 Agustus merupakan cara unik untuk mengenang semangat juang pahlawan Indonesia. Diharapkan sang buah hati memiliki ketangguhan seperti pahlawan bangsa.

Berikut 40 nama bayi laki-laki yang lahir di momen 17 Agustus yang sangat menginspirasi dan memiliki makna mendalam:

Nama Bayi

1. Abdi Negara: Mencerminkan dedikasi dan pengabdian pada negara

2. Abhiseka: Mencerminkan momen suci dan terhormat, sejalan dengan momen kemerdekaan.

3. Adikara: Artinya adalah seseorang yang berkuasa

4. Aldino: Artinya adalah kekuatan

5. Azzan: Artinya adalah kekuatan besar

6. Bagas: Maknanya adalah orang yang kuat, teguh, dan tangguh

7. Bhayangkara: Menggambarkan patriotisme dan pengorbanan dalam mewujudkan kemerdekaan

8. Brawijaya: Terinspirasi dari raja Majapahit yang bijaksana dan kuat

9. Carlo: Memiliki arti sangat kuat

10. Damar: Terinspirasi dari seseorang dengan sosok kuat, tahan lama, tangguh

