HOME WOMEN BEAUTY

Nagita Slavina Bagikan Tips Makeup untuk Sehari-hari, Netizen: Cantik Banget Emaknya Cipung

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:45 WIB
Nagita Slavina Bagikan Tips Makeup untuk Sehari-hari, Netizen: Cantik Banget Emaknya Cipung
Nagita Slavina bagikan tips makeup. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

NAGITA Slavina memang dikenal miliki paras cantik. Dia pun tidak pernah berlebihan ketika merias wajah.

Apalagi ketika sehari-hari, tampilan ibu dua anak itu cukup natural. Dia pun membagikan tips nya untuk para penggemar lewat akun Instagram.

Dalam video tutorial makeup yang dibagikan melalui Instagram, perempuan yang akrab disapa Gigi ini memulai dengan menggunakan foundation di seluruh bagian wajahnya.

Kemudian, istri Raffi Ahmad itu menambahkan cream blush warna pink di bagian kanan dan kiri pipinya. Setelah itu, Nagita mengaplikasikan bedak padat di seluruh bagian wajahnya. Cara ini guna membuat makeup menjadi lebih tahan lama.

Nagita Slavina

Riasan dilanjutkan pada bagian mata. Nagita Slavina terlihat menggunakan eye shadow pallet berwarna pink untuk bagian kelopak matanya. Kemudian dia menambahkan lipstik berwarna merah untuk bagian bibirnya agar terlihat fresh dan menawan.

Terakhir agar makeup bertahan lama, Nagita menyemprotkan setting spray pada wajahnya.

Halaman:
1 2
      
