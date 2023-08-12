Beauty Blogger Agustine Gozali Bagikan Tips Memilih Sunscreen, Yuk Hindari yang Palsu!

SUNSCREEN SPF palsu marak beredar di pasaran dan pembicaraan hangat di media sosial. Orang banyak menyayangkan hal itu, termasuk beauty blogger Agustine Gozali.

"Lagi rame! Klaim palsu sunscreen SPF 50 ternyata cuma SPF 2," tulis Agustine pada postingannya seperti dikutip dari akun @agustine.gozali, Sabtu (12/8/2023).

Menurut Agustine daripada menebak-nebak merek skincare yang punya SPF palsu, sebaiknya fokus pada sunscreen yang kamu gunakan.

"Kalau kamu curiga produk yang kamu pakai mengandung SPF palsu sebaiknya gunakan produk itu sebagai pelembab saja dan digunakan di indoor, sampai kamu yakin nilai SPF sunscreenmu," tulisnya lagi.

Selain itu, jangan lupa cek habit penggunaan kamu, apakah sunscreen yang kamu gunakan membuat kulit kamu gosong atau tidak. Atau formulanya cocok dengan tipe kulit kamu atau tidak.

"Yang terpenting, ada harga ada barang. Itu beneran nyata kalau untuk sunscreen kalau modal buat bikin sunscreen mahal," jelasnya.