Pengantin Wanita Berkumis Viral di Media Sosial usai Dirias, MUA Bongkar Trik Jitu

PENGANTIN wanita berkumis beberapa waktu lalu viral di media sosial lantaran menjadi pangling usai di makeup. Bahkan, kumis tebal pengantin berhijab tersebut berhasil tertutupi dengan makeup yang tebal.

Video tersebut pertama kali tampak dibagikan sendiri oleh sang MUA melalui akun TikToknya, @jupemakeup.

Tim MNC Portal baru-baru ini lantas menghubungi langsung sang MUA untuk meminta tips dan trik mendapatkan hasil makeup paripurna untuk wanita yang wajahnya cenderung berbulu atau berkumis seperti itu.

MUA dengan nama asli Julia Gustina itu lantas mengungkapkan bahwa sebelum merias pengantin wanita berkumis itu, dia memang sempat menyarankannya untuk tidak mencukur bagian kumisnya.