Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pengantin Wanita Berkumis Viral di Media Sosial usai Dirias, MUA Bongkar Trik Jitu

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |21:06 WIB
Pengantin Wanita Berkumis Viral di Media Sosial usai Dirias, MUA Bongkar Trik Jitu
Pengantin wanita berkumis bikin pangling. (Foto: Instagram @jupe_makeup)
A
A
A

PENGANTIN wanita berkumis beberapa waktu lalu viral di media sosial lantaran menjadi pangling usai di makeup. Bahkan, kumis tebal pengantin berhijab tersebut berhasil tertutupi dengan makeup yang tebal.

Video tersebut pertama kali tampak dibagikan sendiri oleh sang MUA melalui akun TikToknya, @jupemakeup.

Tim MNC Portal baru-baru ini lantas menghubungi langsung sang MUA untuk meminta tips dan trik mendapatkan hasil makeup paripurna untuk wanita yang wajahnya cenderung berbulu atau berkumis seperti itu.

MUA dengan nama asli Julia Gustina itu lantas mengungkapkan bahwa sebelum merias pengantin wanita berkumis itu, dia memang sempat menyarankannya untuk tidak mencukur bagian kumisnya.

Wanita berkumis

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/611/2944695/9-perawatan-kecantikan-calon-pengantin-wanita-sebelum-hari-pernikahan-9fldBRGtZL.jpg
9 Perawatan Kecantikan Calon Pengantin Wanita Sebelum Hari Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/194/2935813/besok-menikah-dengan-adiba-khanza-egy-maulana-vikri-sibuk-fitting-jas-pengantin-ZAz9zMqBLC.jpg
Besok Menikah dengan Adiba Khanza, Egy Maulana Vikri Sibuk Fitting Jas Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/612/2845814/ternyata-ini-alasan-fahmi-husaeni-mengikhlaskan-anggi-anggraeni-mantan-istrinya-kembali-ke-pelukan-kekasih-ILfelBpidQ.jpg
Ternyata Ini Alasan Fahmi Husaeni Mengikhlaskan Anggi Anggraeni, Mantan Istrinya Kembali ke Pelukan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/07/612/2467332/viral-curhatan-mua-kena-tipu-pengantin-pelit-bilangnya-prewedding-ternyata-jadi-manten-yRW2bleWgw.jpg
Viral Curhatan MUA Kena Tipu Pengantin Pelit, Bilangnya Prewedding Ternyata Jadi Manten!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/25/611/2266934/calon-pengantin-ini-5-tips-kecantikan-menjelang-pernikahan-buat-kamu-bkhJ1KRjOG.jpg
Calon Pengantin, Ini 5 Tips Kecantikan Menjelang Pernikahan buat Kamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/09/196/2196951/ciri-ciri-pasangan-bawa-hoki-ini-penjelasan-ilmiahnya-KxkxlYo2Fc.jpg
Ciri-Ciri Pasangan Bawa Hoki, Ini Penjelasan Ilmiahnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement