HOME WOMEN HEALTH

3 Jenis Tes Kebugaran Jasmani untuk Ketahanan, Manfaat Lainnya Payudara Makin Seksi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |19:43 WIB
3 Jenis Tes Kebugaran Jasmani untuk Ketahanan, Manfaat Lainnya Payudara Makin Seksi
3 Jenis Tes Kebugaran Jasmani Bikin Payudara Seksi (Foto:Forevernews)
A
A
A

DERETAN 3 jenis tes kebugaran jasmani untuk ketahanan perlu diperhatikan untuk aktivitas sehari-hari. Melansir Longevity Minded, memiliki ketahanan tubuh yang kuat maka memiliki energi yang lebih untuk beraktivitas sehari-hari.

Selain itu, ketahanan tubuh juga dapat membuat tubuh masih mampu bekerja optimal meski seiring dengan bertambahnya usia. Tidak hanya itu aktivitas tersebut membuat beberapa bagian tubuh terlihat seksi seperti payudara maupun bokong.

Olahraga

Melansir Healthline, 3 jenis tes kebugaran jasmani untuk ketahanan yang dapat anda lakukan secara mandiri di rumah.

1. Squad Test

Squad test bermanfaat untuk mengukur ketahanan otot tubuh bagian bawah seperti punggung bawah, paha, dan pinggul.

Berdirilah dengan kaki selebar bahu. Tekuk lutut dan tenggelamkan pinggul ke bawah dan ke belakang, pindahkan berat badan ke tumit.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
