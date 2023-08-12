Makanan yang Jadi Pantangan Penderita Kolesterol Tinggi, Apa Saja?

Undang salah satu makanan pantangan penderita kolesterol tinggi. (Foto: Freepik)

MAKANAN yang jadi pantangan penderita kolesterol tinggi harus lebih diperhatikan. Jika tidak, maka kesehatan kamu yang akan jadi taruhannya.

Lemak dalam tubuh sangat berfungsi untuk membantu terbangunnya sel dengan baik. Selain itu, lemak juga membantu menyelimuti setiap sel dalam saraf yang berfungsi menghantarkan pesan lebih cepat dan baik.

Namun, jika kadar lemak berlebihan akan mengakibatkan gangguan kesehatan, yaitu kolesterol.

Kadar kolesterol yang tinggi dapat menimbulkan penyakit dan komplikasi yang serius. Kambuhnya kolesterol yang tinggi, sering kali disebabkan oleh mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak.

Oleh karena itu, para pengidap kolesterol tinggi harus memperhatikan gaya makan yang sesuai dan pantangannya.

Berikut makanan yang harus dihindari oleh pengidap kolesterol, Minggu (13/8/2023).