HOME WOMEN HEALTH

Apakah Leher Belakang Sakit karena Kolesterol? Simak Penjelasannya

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:00 WIB
Apakah Leher Belakang Sakit karena Kolesterol? Simak Penjelasannya
Apakah leher belakang sakit karena kolesterol. (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH leher belakang sakit karena kolesterol? Ungkapan ini sering kali terdengar ketika ada yang mengalami hal serupa. Lantas, apakah itu benar adanya?

Kadar kolesterol yang tinggi dapat disebabkan karna pola makan tidak sehat, jarang berolahraga, kecanduan merokok dan lain sebagainya. Hal itu menyebabkan adanya beberapa resiko timbulnya penyakit seperti jantung dan stroke yang diakibatkan oleh adanya penyumbatan pada pembulu darah karena kadar kolesterol tinggi yang menumpuk.

Penyakit jantung dan stroke yang timbul karena adanya penyumbatan pembulu darah pada jantung dapat menimbulkan rasa nyeri pada area dada sebelah kiri kemudian akan menjalar ke leher. Memang terkadang gejala kolesterol tidak terlihat, tetapi jika anda mengalami hal tersebut dapat menunjukan kemungkinan jika memiliki kadar kolesterol tinggi.

Kolesterol

Penyebab

Selain karena tersumbatnya pembulu darah, nyeri pada leher karna kolesterol dapat disebabkan oleh cervical syndrome. Di mana kondisi tersebut terjadi karna adanya iritasi atau penekanan radiks pada saraf cervical.

Cervical syndrome sangat berbahaya jika pengidap batuk atau bersin akan membuat sakit pada leher semakin parah dan dapat membuat tubuh pengidap menjadi lemah sampai sulit berjalan.

Halaman:
1 2
      
