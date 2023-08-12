Obat Asam Urat dan Kolestrol secara Alami, Mudah Didapat

Kunyit salah satu obat asam urat dan kolesterol secara alami. (Foto: Freepik)

OBAT asam urat dan kolesterol secara alami baik untuk dikonsumi. Apalagi obat-obat ini termasuk kategori herbal yang tidak mengandung zat kimia.

Asam urat biasanya terjadi karena adanya penumpukan asam urat dibagian persendian, sehingga menyebabkan peradangan. Sedangkan kolestrol tinggi terjadi karena adanya penumpukan zat berbasis lemak yang tidak larut dalam darah.

Menjaga pola makan dapat menjadi cara untuk mengurangi resiko asam urat dan kolestrol. Namun, jangan khawatir beberapa bahan alami ini dapat menurunkan kolestrol dan asam urat.

Obat asam urat dan kolestrol secara alami

1. Kunyit