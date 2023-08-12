5 Makanan dan Minuman yang Aman Dikonsumsi saat Diare

DIARE merupakan suatu kondisi tak nyaman yang disebabkan oleh infeksi virus, atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi.

Diare kerap dialami oleh banyak orang, faktanya kebanyakan orang menghadapinya beberapa kali dalam setahun setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan virus atau bakteri seperti Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan E. Coli yang membuat feses menjadi cair.

Jika mengalami kondisi demikian, terdapat beberapa makanan dan minuman yang bisa membantumu untuk meredakan gejala diare dikutip dari Cleveland Clinic.

1. Diet BRAT

Lakukan diet BRAT (Banana, Rice, Applesauce, dan Toast) ketika mengalami diare.

Pisang, pati dalam buah pisang dapat membantu menyerap air di usus besar, yang berfungsi untuk mengencangkan feses. Selain itu, pisang juga kaya akan potasium, elektrolit utama yang hilang akibat diare. Nasi putih, dibandingkan nasi merah nasi putih lebih mudah dicerna oleh perut.

Roti panggang, coba konsumsi roti putih biasa yang lebih mudah dicerna daripada roti gandum. Mengkonsumsi beberapa makanan ini merupakan cara alternatif yang cepat dan efektif untuk mengencangkan feses.

2. Makanan Hambar

Selain beberapa makanan di atas, ada pilihan variasi makanan lain yang juga lembut untuk perut Anda, antara lain seperti havermut, sereal kering, kentang rebus atau panggang, dan juga ayam panggang.

3. Minuman elektrolit

Diare dapat menyebabkan kehilangan cairan yang signifikan dalam sehari, hal ini dengan cepat membuat Anda dehidrasi. Mencukupi cairan dan nutrisi dalam tubuh sangat penting dilakukan untuk menghindaei komplikasinya.

Minuman elektrolit memiliki jumlah natrium dan gula, dimana natrium dapat memperlambat kehilangan cairan dan membantu retensi cairan. Sedangkan gula, membantu tubuh untuk menyerap natrium.