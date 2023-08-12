Beri Bantuan Rp120 Juta ke 5 Desa Wisata di Jabar, Sandiaga Dorong Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno beri bantuan Rp120 juta ke 5 desa wisata di Jawa Barat (Foto: Dok. Kemenparekraf)

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berkomitmen membuka lebih banyak peluang lapangan kerja dalam rangka mendukung perkembangan usaha pariwisata.

Ia turut menyerahkan bantuan Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata (DPUP) senilai Rp120 juta kepada 5 desa wisata di Jawa Barat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Wisata Alamendah, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Berkolaborasi dengan Gerakan Masyarakat Wirausaha (Gemawira) dan UMKM Sahabat Sandi Uno Kabupaten Bandung, Menparekraf Sandiaga Uno memberi langkah nyata dalam mewujudkan visi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga 4,4 juta lapangan pekerjaan dapat tercipta.

"Desember 2020 keadaan pariwisata dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Salah satu inovasi kami saat itu saya berkunjung ke Desa Alamendah yaitu untuk pengembangan desa wisata," kata Sandiaga, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/8/2023).

"Alhamdulillah di Desa Wisata Alamendah setelah 2 tahun kunjungan, wisatawan meningkat, lapangan kerja tercipta, sehingga tahun lalu secara kolektif 2,6 juta lapangan kerja baru tercipta, nah tahun depan targetnya 4,4 juta lapangan kerja," tambahnya.

Bantuan tersebut diharapkan mampu merangsang pertumbuhan sektor pariwisata di daerah tersebut, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata, pelatihan SDM, serta peningkatan pelayanan kepada wisatawan.

"Saya dorong agar bantuan ini bisa difokuskan kepada peningkatan SDM, peningkatan produk-produk ekonomi kreatif, peningkatan destinasi wisata sehingga kunjungan wisatawan itu lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan," tuturnya.

Melalui dukungannya, mantan Wagub DKI Jakarta ini ingin membantu desa wisata bertransformasi menjadi destinasi yang menarik, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, dan secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.