Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Beri Bantuan Rp120 Juta ke 5 Desa Wisata di Jabar, Sandiaga Dorong Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Rizka Diputra , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |15:54 WIB
Beri Bantuan Rp120 Juta ke 5 Desa Wisata di Jabar, Sandiaga Dorong Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno beri bantuan Rp120 juta ke 5 desa wisata di Jawa Barat (Foto: Dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berkomitmen membuka lebih banyak peluang lapangan kerja dalam rangka mendukung perkembangan usaha pariwisata.

Ia turut menyerahkan bantuan Dukungan Pengembangan Usaha Pariwisata (DPUP) senilai Rp120 juta kepada 5 desa wisata di Jawa Barat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Wisata Alamendah, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Berkolaborasi dengan Gerakan Masyarakat Wirausaha (Gemawira) dan UMKM Sahabat Sandi Uno Kabupaten Bandung, Menparekraf Sandiaga Uno memberi langkah nyata dalam mewujudkan visi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga 4,4 juta lapangan pekerjaan dapat tercipta.

"Desember 2020 keadaan pariwisata dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Salah satu inovasi kami saat itu saya berkunjung ke Desa Alamendah yaitu untuk pengembangan desa wisata," kata Sandiaga, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/8/2023).

Infografis Desa Wisata

"Alhamdulillah di Desa Wisata Alamendah setelah 2 tahun kunjungan, wisatawan meningkat, lapangan kerja tercipta, sehingga tahun lalu secara kolektif 2,6 juta lapangan kerja baru tercipta, nah tahun depan targetnya 4,4 juta lapangan kerja," tambahnya.

Bantuan tersebut diharapkan mampu merangsang pertumbuhan sektor pariwisata di daerah tersebut, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur pariwisata, pelatihan SDM, serta peningkatan pelayanan kepada wisatawan.

"Saya dorong agar bantuan ini bisa difokuskan kepada peningkatan SDM, peningkatan produk-produk ekonomi kreatif, peningkatan destinasi wisata sehingga kunjungan wisatawan itu lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan," tuturnya.

Melalui dukungannya, mantan Wagub DKI Jakarta ini ingin membantu desa wisata bertransformasi menjadi destinasi yang menarik, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, dan secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement