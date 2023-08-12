Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Yuk Dukung Park Hyatt Jakarta di Exquisite Award 2023

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:16 WIB
Yuk Dukung Park Hyatt Jakarta di Exquisite Award 2023
Yuk, dukung Park Hyatt Jakarta di Exquisite Awards 2023!
A
A
A

PARK Hyatt Jakarta, satu-satunya hotel bintang enam di ibu kota kembali dinominasikan pada berbagai kategori hotel oleh Exquisite Award 2023.

“Dengan gembira kami ingin mengabarkan Park Hyatt Jakarta mendapatkan nominasi pada Exquisite Award 2023. Park Hyatt Jakarta dinominasikan untuk kategori Best Upscale Design Hotel, Best Upscale Japanese Restaurant untuk KITA Restaurant, Best New Japanese Restaurant untuk KITA Restaurant, Favourite Hotel (Reader’s Choice), serta Favourite Restaurant (Reader’s Choice),” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Sabtu (12/08/2023).

Ilustrasi

Untuk berpartisipasi, silakan memberikan vote dengan mengunjungi https://awards.exquisite-media.co.id/dashboard/2023. Dan, menjadi bagian dari journey Park Hyatt Jakarta.

Ilustrasi

Tahun lalu, di ajang tersebut, Park Hyatt Jakarta menyabet dua penghargaan untuk kategori The Best New Luxury Hotel, dan KITA Bar untuk kategori The Best Newcomer Bar.

Ilustrasi

(Salman Mardira)

      
