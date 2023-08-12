Viral Emak-Emak Korea Kepincut Acar Timun di Warung Soto Betawi, Habis Sebaskom

ACAR timun salah satu pelengkap makanan yang cocok disantap dengan kuliner Indonesia. Rasanya yang asam dan dipadukan dengan sayuran lain seperti wortel, bawang hingga cabai ini membuat acar semakin terasa segar.

Siapa sangka, rasa segar dari acar timun ini rupanya tak cuma diminati orang Indonesia. Belum lama ini, viral emak-emak asal Korea Selatan yang kepincut dengan lezatnya acar timun yang ada di Tanah Air.

YouTube Hari Jisun



Momen itu terlihat dari kanal YouTube Hari Jisun, Food vlogger berdarah Korea Selatan ini mulanya mengajak sang bibi dan ibundanya pergi mencicipi soto Betawi di warung Soto Betawi H. Husen di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan.

Saat tiba, Jisun sang ibunda dan bibinya pun langsung menyantap seporsi soto Betawi di warung ini yang terkenal dengan kelezatannya. Namun, tak cuma terpesona dengan soto Betawi, emak-emak asal Korea ini juga salfok dengan setoples acar timun yang disediakan di meja tersebut.

“Kemarin (acar) itu aku makan dengan martabak enak sekali,” ungkap bibi Hari Jisun.