Hits di TikTok, Ini 5 Rekomendasi Cafe Dessert Kekinian di Jakarta

Exquise Patisserie, salah satu kafe dessert yang hits di sekitar Jakarta. (Foto: Exquisepatisserie.com)

MAKANAN manis seperti dessert nampaknya tengah jadi kuliner yang digandrungi banyak orang, khususnya generasi milenial. Tak cuma karena rasa manisnya, dessert zaman now juga disulap jadi santapan dengan bentuk yang unik, dan dijajakan di toko yang unik dan kekinian.

Seperti beberapa cafe dessert yang hits di TikTok ini. Tempat ini jadi andalan anak-anak muda untuk menikmati manisnya makanan penutup, sekaligus merasakan nyamannya tempat di cafe tersebut.

Di Jakarta sendiri, ada beberapa cafe hits yang menjajakan makanan manis dengan rasa lezat. Selain itu, tempatnya yang cozy dan estetik juga cocok dinikmati sambil cicipi dessert kekinian.

Berikut rekomendasi cafe dessert yang kekinian di Jakarta dan hits di TikTok.

1. Scarlett’s Cafe

Pertama ada Scarlett’s Cafe. Cafe kekinian ini berada di dua lokasi yakni Senopati, Jakarta Selatan dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Menu Scarletts Cafe (pergikuliner.com)

Scarlett’s Cafe menyajikan beragam dessert kekinian dengan rasa yang lezat. Salah satunya yang jadi primadona ialah menu tiramissu yang disajikan dengan susu bertabur coklat bubuk.

Susu tersebut akan disiram ke dessert tiramissu tersebut sehingga memberi kesan lembut dan nikmat pada kue ini. Range harga di Scarlett’s Cafe ini dimulai dari Rp50 ribu per orang.

2. Dessert By Dare

Kemudian ada Dessert By Dare. Cafe kekinian yang hits di TikTok ini bisa kamu kunjungi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Dessert By Dare (IG @dessertbydare)

Dessert By Dare juga menyajikan beragam menu dessert yang kekinian tapi juga nikmat. Beberapa di antaranya yang hits ialah slice cake dengan berbagai rasa seperti caramel popcorn, blueberry cheesecake dan masih banyak lagi.

Tampilan cake di sini juga begitu estetik bahkan sering disebut mirip kue-kue lucu di Korea. Untuk sajian kue di Dessert By Dare ini, harganya dimulai dari Rp35 ribu saja lho!