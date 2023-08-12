Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Benarkah Petai Bisa Turunkan Kolestrol? Ini Penjelasannya

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |08:23 WIB
Benarkah Petai Bisa Turunkan Kolestrol? Ini Penjelasannya
Benarkah Petai Bisa Turunkan Kolesterol (Foto: Yahoo)
A
A
A

PERTANYAAN mengenai benarkah petai bisa turunkan kolesterol akan diulas dalam artikel ini. Meskipun memiliki bau tidak sedap dan sebagian dari orang menolak memakannya, namun petai memiliki banyak manfaat kesehatan.

Diketahui, tumbuhan satu ini terkenal dengan aroma yang menyengat dan ternyata memiliki manfaat ajaib untuk tubuh. Hal ini karena petai mengandung beberapa nilai gizi yang tinggi.

Lantas benarkah petai bisa menurunkan kolesterol? Ternyata benar. Pasalnya, mengonsumsi satu helai petai mengandung sekira 7 gram serat, yaitu sekira seperempat dari asupan harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa.

Makan Petai

Dilansir Your Healt Remedy, serat penting untuk menjaga sistem pencernaan tetap teratur dan membantu mencegah sembelit. Serat juga telah terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi risiko penyakit jantung.

Selain itu, serat dapat membantu Anda merasa lebih kenyang setelah makan, yang dapat membantu penurunan berat badan atau manajemen berat badan.

Petai juga terkenal untuk pengobatan diabetes alami. Dengan mengonsumsi sesuai dengan takaran tepat akan menurunkan kadar glukosa darah dalam tubuh Anda.

