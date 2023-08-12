7 Makanan yang Baik untuk Jantung, dari Kacang-kacangan hingga Apel

JANTUNG merupakan salah satu organ tubuh yang begitu penting. Orang bahkan banyak yang mengalami serangan jantung akibat pola makan.

Untuk itu, kesadaran sejak dini sangat perlu dilakukan. Mulailah dengan mengonsumi makanan sehat yang baik untuk jantung agar dapat meminimalisir kemungkinan besar terjadi risiko seseorang terkena serangan jantung.

Dilansir dari website Kemenkes, Sabtu (12/8/2023), berikut daftar makanan sehat untuk jantung.

1. Kacang-kacangan





Makanan kacang-kacangan terutama kacang merah dapat mencegah terjadinya penyakit jantung karena mengandung senyawa fitnonutrium dan memiliki antioksidan yang tinggi yang dapat berperan dalam pencegahan kerusakan sel sehingga dapat mencegah terjadinya juga penyakit kanker, parkisnon, dan penyakit alzheimer.

2. Biji-bijian

Biji-bijian seperti gandum, beras merah dan jagung merupakan menjadi salah satu sumber karbohidrat yang dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Hal itu dikarenakan pada makanan tersebut terdapat serat, protein, antioksidan, vitamin B, dan juga minetal yang tinggi.

3. Apel

Apel ternyata juga dipercaya sebagai makanan yang dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung. Karena buah apel efektif untuk mengurangi kolestrol jahat dalam tubuh sehingga kadar gula darah dalam tubuh juga akan menjadi lebih stabil. Idealnya dalam mengkonsumsi apel dapat dikonsumsi sebanyak 1-2 apel perhari.