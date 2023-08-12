Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Resep Sambal Tradisional Indonesia, Menggugah Selera

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |15:29 WIB
3 Resep Sambal Tradisional Indonesia, Menggugah Selera
Ilustrasi sambal Indonesia. (Foto: Freepik)
A
A
A

PARA pencinta kuliner pedas, pasti rasanya tidak akan bisa jauh-jauh dari sambal. Apalagi dinikmati dengan sepiring nasi hangat dan lauk yang menggugah selera seperti ayam hingga ikan goreng.

Indonesia bahkan memiliki sambal yang beragam dengan cita rasa yang berbeda. Salah satu sambal yang sering dinikmati adalah sambal terasi.

Namun, selain itu ada pula sambal lainnya yang bisa dinikmati. Hidangan ini cocok untuk sedang merasa malas memasak.

Berikut ini tiga resep sambal tradisional Indonesia dari Firhan MasterChef Indonesia 6, Sabtu (12/8/2023).

1. Sambal leunca teri

Sambal leunca merupakan sambal yang terbuat dari rempah-rempah Indonesia dengan campuran leunca dan teri. Untuk membuat sambal ini, perhatikan bahan dan cara pembuatannya berikut ini:

Bahan:

80 gr teri belah, cuci air hangat, goreng kering

100 gr leunca, memarkan

½ buah tomat, iris

1 sdt kaldu bubuk

1-2 sdt gula

1 sdt penyedap

½ buah jeruk limau

7 buah cabai merah keriting

8 buah cabai rawit merah

5 buah bawang merah

4 siung bawang putih

1 sdt terasi bakar

Cara pembuatan:

Masukkan cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, dan terasi bakar ke dalam blender. Haluskan.

Panaskan dua sendok minyak di atas wajan. Kemudian masukkan bumbu halus, leunca, tomat, kaldu bubuk, gula, penyedap, dan jeruk limau. Aduk rata.

Masukkan ikan teri, aduk rata. Selesai.

Hidangkan dengan nasi putih hangat.

