HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Nabila Ishma Gunakan Kebaya Brokat saat Wisuda, Bangkit usai Kepergian Eril

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:26 WIB
Potret Cantik Nabila Ishma Gunakan Kebaya Brokat saat Wisuda, Bangkit usai Kepergian Eril
Potret cantik Nabila Ishma. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET cantik Nabila Ishma kini kembali mencuri perhatian. Terlebih ketika dia memakai baju wisuda.

Dalam foto, Nabila Ishma begitu tampak semringah memakai baju wisuda. Padahal, setahun lalu dia penuh dengan rasa ingin menyerah.

"Kalau boleh cerita sedikit, rasanya tidak mudah untuk menyelesaikan studi dengan berbagai hal yang terjadi kebelakang," tulisnya dalam keterangan foto, dikutip pada Sabtu (12/8/2023).

Namun, kini semua bisa dia lalui dan bisa berbangga karena bisa melewati semua dengan baik.

Lantas penasaran seperti apa momen bahagia Nabila Ishma saat menikmati hari kelulusan wisudanya?

Dilansir dari akun Instagram miliknya @nabilaishma, berikut potret Nabila Ishma.

1. Senyum cantik menggunakan toga

Nabila Ishma

Nabila yang sempat ingin menyerah, kini dia bangkit dan dapat membuktikan bahwa mampu melewati itu semua dengan wajah yang memancarkan senyum bahagianya serta jubah dan toga yang dikenakannya, Nabila terlihat sangat bahagia.

2. Cantik berkebaya 

Nabila Ishma

Nabila tampak terlihat anggun dengan kebaya brokat berwarna baby blue. Dia mempercantik dengan obi belt dengan warna bajunya serta kain batik sebagai bawahannya. Nabila terlihat sangat cantik berpose di depan kamera.

Halaman:
1 2
      
